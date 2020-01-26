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تدابير سير لمناسبة انعقاد جلسة مناقشة الموازنة العامة في مجلس النواب

26
JANUARY
2020
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صـدر عن المديرية العامة لقـوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة مـا يلي:

يعقد مجلس النواب الساعة 10.30 من تاريخي 27 و 28/1/2020 جلسة لإقرار الموازنة العامة لعام 2020، لذلك سيتم اعتباراً من الساعة 7.00 صباحاً من التاريخين المذكورين وحتى الإنتهاء، اتخاذ تدابير السير التالية:

أولاً: عزل المنطقة الممتدة من حدود ساحة رياض الصلح – شوارع ويغان (البلدية) فوش واللنبي.

ثانياً: منع مرور السيارات بإتجاه وسط بيروت، وتحويل السير وفقاً لما يلي:

_ تحويل السير من بيت الكتائب – الصيفي، صعوداً باتجاه تقاطع جورج حداد.

_ تحويله السير المتّجه نحو برج المر، نزولاً باتجاه فندق "سان جورج".

_ منع المرور من أمام تقاطع بنك البحر الأبيض المتوسط ومن أمام فندق "مونرو" او أي تقاطع آخر ممكن ان يؤدي الى منطقة الوسط، وتحويل السير نحو فندق "سان جورج".

_ تحويل السير عند آخر شارع دمشق (نزلة صهيون)، بإتجاه برج الغزال.

_ إغلاق شوارع: فوش، اللنبي، وفرنسوا الحاج أمام السير القادم من الجهة البحرية باتجاه الوسط.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم والتقيّد بإرشادات وتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي، وبالإشارات التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور، ومنعاً للازدحام.

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