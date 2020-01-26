صرخة للشرفاء في الحراك (بقلم ربيع ريمون مسعد)

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بقلم ربيع ريمون مسعد -

بعد مرور ١٠٠ يوم على بدء التحركات الشعبية التي بدأت تحركات محقة، استطاع بعض الزعران خطفها وتحويلها الى تحركات شغب وتعدي على الاملاك العامة والخاصة.

هذا لا يلغي المطالب المحقة للشعب اللبناني التي أصابت جميع مكونات الوطن.

من هنا أعود لأكرر ما طلبه فخامة الرئيس ميشال عون منذ اليوم الأول للتحركات عندما فتح أبواب قصر بعبدا للمنتفضين وطلب تكوين لجنة للإجتماع به لوضع آلية تعاون للمرحلة المقبلة خاصة بعد تشكيل الحكومة الجديدة.

نمد ايدينا اليكم لنُنشأ حكومة ظل لتراقب أعمال هذه الحكومة ضمن القوانين والأنظمة العامة. فالأوطان لا تبنى إلا بتضافر جميع أبناء المجتمع.

منذ لحظة إنتخاب فخامته أطلقنا عليه لقب "بي الكل". هذا اللقب لم يأتِ من فراغ، بل أتى نتيجة معرفتنا الحثيثة واليومية بفخامته، ونعلم كيف يقارب الملفات ويعمل على حلحلة العقد بما يرضي ضميره، دون التنازل عن الثوابت.

وصل فخامته الى سدة الحكم منذ ٣ سنوات فوجد إرثاً ثقيلا عمره ٣٠ عاماً من السياسات الاقتصادية الخاطئة أو أقلّه لم تجد نفعاً، وفي توقيت أمني خطير جنوباً وشرقاً.



كان على قناعة تامة ان لا إقتصاد صحيح دون أمن فكان أولى أولوياته.

إستطاع بعد فترة وجيزة طرد مُحتَلين أخذوا من جبالنا وقرانا مركزاً لأعمالهم الارهابية في الداخل والخارج. بعدها انكبّ على تسوية الوضع السياسي. أطلق ورشة عمل للوصول الى قانون انتخابي جديد يمثل جميع مكونات مجتمعنا أفضل تمثيل بعد ما مَدَّد مجلس النواب لنفسه عدة مرّات.

ثمّ بدأ العمل في الملف الاقتصادي، وأنهى عشرات السنين التي كانت الحكومات السابقة فيها تعمل دون موازنات فقدم أوّل موازنة عامة بعد إنقطاع دام اكثر من ١٣ عام.

لنعمل سوياً لما تبقى من عهد فخامة الرئيس لبناء الدولة القوية القادرة لنحصّل حقوقنا. فإذا انتهى عهد ميشال عون، فلا تحسبنّ أي رئيس قادم يستطيع بناء الدولة التي نريدها لأبنائنا.

دستور الطائف حدّ الكثير من صلاحيات الرئيس وهو الذي لا يستمد قوته إلا من شعبه وكل ما تكاتفنا حول فخامته استطاع الإنجاز أسرع، وخرجنا من هذا الوضع العسير والدقيق بأقل كلفة...

لا تكونوا معرقلين فتخسروا ونخسر جميعاً الحلم ببناء دولة. تعاملوا مع الحكومة بإنجازاتها وحاسبوها بتقصيرها.

يا ثوار لبنان، إتفقوا فيما بينكم واتجهوا الى بعبدا الى بيت الشعب فساكنه الثائر الأول، وتاريخه يشهد..