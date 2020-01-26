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هكذا سيكون طقس بداية الأسبوع

26
JANUARY
2020
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 توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الاثنين قليل الغيوم مع تكون جليد على المرتفعات وارتفاع في درجات الحرارة، وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس مستقر على الحوض الشرقي للمتوسط بسبب منطقة من الضغط الجوي المرتفع والتي يستمر تأثيرها حتى يوم الثلاثاء حيث يصبح الطقس متقلب.

- الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم الاحد: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة وبقاء التحذير من تشكل الجليد على الطرق الجبلية والتي تعلو عن 1200 متر خلال ساعات الصباح الاولى والليل.

الاثنين: قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة، كما يتكون الضباب على المرتفعات اعتبارا من المساء.

الثلاثاء: غائم اجمالا بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل اعتبارا من بعد الظهر ودون أي تغير يذكر على الساحل بحيث يصبح الطقس متقلبا وتصبح الاجواء مهيئة لتساقط امطار متفرقة اعتبارا من المساء.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 8 الى 18 درجة، فوق الجبال من 4 الى 12 درجة، في الداخل من 3 الى 13 درجة.

- الرياح السطحية: متقلبة ضعيفة، سرعتها من 10 الى 25 كلم بالساعة.

- الانقشاع: جيد اجمالا.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 30 و 60 بالمئة.

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 17 درجة.

- الضغط الجوي: 773 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 06,39 ساعة غروب الشمس: 17,02 .

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