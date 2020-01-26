عناوين الصحف ليوم الأحد 26 كانون الثاني 2020

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الأنباء: لجنة البيان الوزاري تتابع اجتماعاتها.. و«الحراك» من الشارع: «لا ثقة»

حكومة دياب.. ما بعد الثقة غير ما قبلها

الشرق الأوسط: لقاء دياب والمفتي ينتظر توفّر أجواء إيجابية

الحكومة بحاجة إلى استعادة ثقة اللبنانيين... وفريق «14 آذار» غير متفائل بقدرتها على معالجة الأزمات



النهار: مواجهات جديدة في اليوم الـ100 للانتفاضة وفيلتمان يؤيد فرض عقوبات على باسيل



الوطن السورية: مصدر عسكري: بقاء الإرهاب لم يعد مسموحاً ولن نتوقف قبل اجتثاثه … الجيش يطرق أبواب معرة النعمان ويبشر بعمليات كاسحة



الديار: بنك بيروت في خطر وعلى المودعين أن يسحبوا أموالهم قبل خسارة نصفها بقرار أميركي

هل يلحق بنك بيروت البنك اللبناني الكندي وبنك جمال ترست وبنك المدينة ويهرب صفير مع 6 مليارات

بنك بيروت أفقرَ قسماً كبيراً من الشعب اللبناني وقام بتبييض 4 مليارات دولار وعلى الثورة مُلاحقته