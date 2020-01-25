مرتضى لصناعيي البقاع: الأولوية للنهوض بالقطاعات الإنتاجية

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‎استقبل وزير الزراعة والثقافة عباس مرتضى في دارته في بلدة تمنين التحتا، رئيس تجمع الصناعيين في البقاع نقولا أبو فيصل على رأس وفد من الصناعيين، وتم التداول بأمور وهموم قطاع التصنيع الزراعي والغذائي.

مرتضى

وشدد مرتضى على "أولوية النهوض بالقطاعات الإنتاجية، لما لها من أهمية في تنمية المنطقة، وفتح الباب أمام المزيد من فرص العمل وتطوير حركة التصدير، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي".

أبو فيصل

من جهته قال أبو فيصل: "نعول على الوزير مرتضى في تنمية القطاعين الزراعي والصناعي والنهوض بهما، ولمسنا لديه الكثير من الأفكار الإيجابية للنهوض بالقطاعات الإنتاجية".