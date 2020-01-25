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في الدعوى المقدمة من الوزير باسيل بحق النائب يعقوبيان.. رد طلب يعقوبيان!

25
JANUARY
2020
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صدر عن الوكيل القانوني للوزير جبران باسيل المحامي ماجد البويز البيان التالي :
أصدرت محكمة التمييز المدنية برئاسة القاضي جمال خوري قرارا يحمل الرقم ١٣٠/٢٠١٩ قضى برد طلب الارتياب المشروع المقدم من النائب بولا يعقوبيان بوجه رئيس محكمة البداية في المتن القاضي الياس ريشا والعضوان رشا الجرادي وسيلين الخوري مثبتا انعدام وجود أي ارتياب او انحياز في تصرفات هيئة المحكمة في الدعوى المقدمة من الوزير جبران باسيل بحق النائب يعقوبيان لمساءلتها عن الأخبار الكاذبة التي زعمتها بموضوع تقاضيه عمولة في صفقة البواخر.


ان القرار المذكور يثبت اضافة الى ما تقدم امرين جوهريين:
أ- محاولة النائب يعقوبيان صرف الأنظار عن هشاشة مزاعمها موضوع الدعوى عبر الإيحاء بإنحياز مزعوم لهيئة المحكمة، الأمر الذي ثبت عكسه بقرار محكمة التمييز.
ب- محاولة النائب يعقوبيان التأخير في إصدار الحكم النهائي بالدعوى لعلمها اليقين بعدم صحة مزاعمها بدليل تقدمها بطلب الرد قبل يومين فقط من الموعد المحدد لإصدار الحكم من قبل محكمة البداية.

ونشير اخيرا ان المماطلة التي اعتمدتها النائب يعقوبيان لن تخفي الحقيقة الساطعة المتمثلة بزيف مزاعمها حول العمولة المزعومة

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