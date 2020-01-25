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بيان هام من رئاسة الجمهورية!

25
JANUARY
2020
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صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الاتي:
تنشر وسائل اعلام مكتوبة وتبث وسائل مرئية ومسموعة ومواقع الكترونية من حين الى آخر كلاما ومواقف تنسبها الى فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، تارة بأسم "مقربين من الرئيس" وتارة اخرى بأسم "فريق الرئيس" وطوراً بأسم "زوار الرئيس" تتضمن معلومات غير صحيحة حيناً وغير دقيقة احياناً.


يهم مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ان يؤكد مجدداً ان اي كلام لا يصدر عن فخامة الرئيس مباشرة او من خلال مكتب الاعلام، لا يمكن الاعتداد به او الاستناد اليه وترويجه. ويهيب مكتب الاعلام مجدداً بوسائل الاعلام كافة العودة اليه للتدقيق في اي موقف منسوب الى فخامة الرئيس حفاظاً على الصدقية من جهة، وعلى دقة الخبر من جهة اخرى، لاسيما في الظروف الراهنة حيث تكثر التسريبات والشائعات والاخبار الملفقة لاسباب لا تُخفى على احد.

 

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