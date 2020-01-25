وليد الاشقر: نفتخر بالتقاطع بيننا و الحراك الشعبي في بعض اسماء الوزراء

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أكد عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر خلال برنامج "رح نبقى سوا" على الشاشة الـOTV ما يلي:

- الحكومة أمام تحدٍ لتنفيذ برنامج اصلاحي اقتصادي متكامل، والقوى السياسية أمام تحدٍ لمواكبة الحكومة وعدم وضع العراقيل لأسباب سياسية.

- المحاصصة الحالية في لبنان هي محاصصة مذهبية بسبب التركيبة الطائفية للنظام السياسي، والذي نطمح إلى تغييره في المستقبل

- بعض الوزراء الذين اعتُبروا من حصة التيار، هم بالحقيقة أكثر قرباً إلى الحراك الشعبي، ونحن نفتخر بالتقاطع في ما بيننا وبين الحراك على بعض الأسماء.

- علينا كمواطنين أن نصل إلى مرحلة يكون فيها انتماؤنا الأول إلى وطننا، وانتماؤنا الثاني إلى طائفتنا وليس العكس

- نحن أول من نزل إلى الشارع منذ العام ١٩٩٠ وكسرنا حاجز الخوف عند اللبنانيين، فأهلاً وسهلاً بكل من لحق بنا في مراحل لاحقة.

- أعمال الشغب والتكسير مرفوضة بالمطلق، وتجربتنا النضالية منذ ال٩٠ وحتى ال٢٠٠٥ أكبر دليل على كيفية مقاربتنا السلمية لأي تحرك.