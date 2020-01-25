كنعان لرويترز عن موازنة ٢٠٢٠: بداية خطة الإنقاذ واجراءات تفيد اللبنانيين

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اكد رئيس لجنة المال والموارنة النائب ابراهيم كنعان في حديث الى وكالة "رويترز" ان موازنة العام ٢٠٢٠ سجّلت بداية خطة الإنقاذ.

ولفت كنعان الى ان المطلوب من الحكومة تطبيق الاصلاحات مشيرا الى ان هذه الحكومة اكثر تجانسا، ولن تشهد صراعات بين مكوناتها السياسية من احزاب وتيارات.

َواذ خفضت لجنة المال المشروع المحال من الحكومة بما يفوق ال٨٠٠ مليار ليرة، اوضح كنعان ان الايرادات انخفضت منذ ١٧ تشرين الاول ٢٠١٩، واليوم نحاول الخروج من هذا الوضع، وما يمكن ان نطمح اليه يتطلب وقتا لاتضاح الصورة بشكل كامل.

وذكر كنعان بسلسلة اجراءات تتضمنها الموازنة ويستفيد منها اللبنانيون ومنها رفع ضمان الودائع من ٥ الى ٧٥ مليون وهو ما يستفيد منه ٨٦ بالمئة من المودعين، واسقاط المهل ٦ اشهر للمتعثرين في القروض السكانية والزراعية والصناعية والسياحية والبيئية، وتمديد المهل ٦ اشهر للاعفاءات الضريبية. كما تتضمن تحويل عائدات شركتي الخلوي والمرفأ مباشرة الى الخزينة، وهي خطوة يقول كنعان انها ستخفض موازناتها التشغيلية.