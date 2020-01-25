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أسرار الصحف ليوم السبت 25 كانون الثاني 2020

25
JANUARY
2020
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البناء

خفايا

قال مرجع حكومي سابق لو أن الوزراء الجدد يكتفون بالقول سندع أعمالنا تتحدّث عنّا بدلاً من الإدلاء بتصريحات تحتاج إلى توضيحات في بلد وضعه دقيق ولا يحتمل استعراض مواهبهم ومؤهّلاتهم ولا يفيده إنفاق وقتهم على التحدّث بدلاً من الصمت والاكتفاء بالقيام بما هو مطلوب وترك الكلام لرئيس الحكومة ووزيرة الإعلام.

كواليس

قال مصدر دبلوماسي غربي في بغداد أمام دبلوماسيين أميركيين إن المشهد الذي حملته مليونية المطالبة بإخراج الأميركيين لا يمكن تجاهله فهو مشهد مؤثر واستثنائي وغير مسبوق في شوارع العاصمة وكافٍ للإدراك بأن النسبة الغالبة من العراقيين تقف وراء الجهات الداعية للتظاهرة ولخروج الأميركيين من بلدهم.

الجمهورية

سئل موفد دولي عن موقفه من الحكومة الجديدة بعد لقاء رئيسها فقال: سترونه على تويتر

أبلغ مسؤول حكومي سابق بعض القريبين منه أنه في صدد مغادرة بيروت في سفرة طويلة لشهر وربما أكثر.

اللواء

همس

ينظر الداعمون للحكومة، دولياً، أنها مستمرة، حتى نهاية العهد الحالي، وربما لغاية إجراء انتخابات نيابية جديدة.

غمز

يتجه بعض الوزراء الجدد، للابتعاد عن النشاط الإعلامي، بانتظار «اعمال ملموسة» قبل البروباغندا المعروفة.

لغز

لا يستبعد مصدر مالي ان تراجع الحكومة الحالية مسودة الموازنة، قبل اقرارها بصيغة نهائية في مجلس النواب.

 

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