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عناوين الصحف ليوم السبت 25 كانون الثاني 2020

25
JANUARY
2020
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الأخبار

مليونية بغداد: أميركا... برّا برّا
حشود ضخمة تجاوزت توقّعات المنظّمين: غطاء شعبي لمشروع مقاومة الاحتلال الأميركي
‫«بيان ماكِنزي» الوزاري
‫أكبر تحوّل ميداني منذ أشهر: جبهة نهم كاملةً بيد «أنصار الله»

اللواء

إنتكاسة سياسية ومالية تضغط على الإعداد للثقة
توترات وتوقيفات في الشارع.. وصندوق النقد ينتظر.. الموقف العربي

البناء

مليونيّة العراق لإخراج الأميركيّين ترسم معادلات المرحلة المقبلة إقليميّاً وتفتح خيارات عديدة
البيان الوزاريّ للحكومة أمام خمسة أسئلة كبرى والسفراء العرب ينتظرون «الأميركيّ»
وزارة الماليّة بين امتحانات المؤسسات الدوليّة وشحّ الموارد وضغط الحاجات… وسوقَيْ الصرف

الجمهورية

إشتباك سياسي يسبق أسبوع الثقة
تحصينات ضد الشغب
أول الغيث: بيان وزاري تقليدي.. وتمهيد سياســي لاسبوع الثقة والموازنة

The Daily Star
World Bank offers to help Lebanon overcome crisis

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