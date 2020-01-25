إحراق مجسّم «قبضة الثورة» في النبطية

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بمناسبة مرور مئة يوم على انطلاق الانتفاضة الشعبية، رفع حراك النبطية أمس مجسّماً لـ«قبضة الثورة» في ساحة خيمة الاعتصام المفتوح قرب السرايا. ووسط طوق أمني مشدد من قبل الجيش اللبناني، تجمع العشرات في الساحة من حراك النبطية وحاصبيا وصور وكفررمان. ورافق الاحتفال أجواء توتر وترقب بعد انتشار دعوات لتجمع معارض استنكر رفع القبضة. وسرت شائعات مكثفة عن تحضّر مجموعات لمهاجمة المتظاهرين وتكسير مجسّم القبضة، ما دفع بالقوى الأمنية إلى تشديد الإجراءات الأمنية في محيط الحراك والمداخل المؤدية إليه. وبالتزامن مع الاحتفال، تجمع عدد من الشبان قبالة الخيمة وتوعدوا بإزالة القبضة وهتفوا بشعارات مؤيدة للرئيس نبيه بري. وليلاً، أقدم مجهولون على إحراق المجسّم!