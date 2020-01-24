انطلاقة الحكومة الجديدة تبدو واعدة

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مقدمة نشرة أخبار الـOTV:

صحيحٌ أنَّ من المبكر إصدار الأحكام على الحكومة الجديدة، غير أنَّ انطلاقتها تبدو واعدة... وهذا ما لمسه اليوم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش في السراي الحكومي، إثر لقائه برئيس الحكومة حسان دياب، حيث قال حرفياً: بعد الذي سمعته من رسائل جيدة وإيجابية من رئيس الحكومة، ليس لدي شكوك بأنه سيعمل على تحقيق الإصلاحات وتطبيق محاربة الفساد والعدالة والشفافية، وكل هذا سيكون جزءاً قوياً من البيان الوزاري، فأول خطوة يجب على لبنان ان يقوم بها هي الاصلاحات والاصلاحات والاصلاحات، وكسر ممارسات الفساد السابقة واعتماد الثقة.

وفي وقت أطلقت اليوم استهدفت الحكومة الجديدة اليوم برشقات سياسية متقطعة مصدرها الرئيس السابق فؤاد السنيورة، على نحو يناقض كلام الرئيس سعد الحريري أمس عن أن البلد يحتاج إلى فرصة لالتقاط الانفاس، عقدت لجنة صياغة البيان الوزاري اجتماعها الأول، تحت شعار أن التنفيذ أهم من النصوص.

وفيما توالت عمليات التسليم والتسلم في الوزارات، على وقع نصائح السلف ووعود الخلف في كل وزارة من الوزارات، نقل عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تفاؤل كبير بالمرحلة المقبلة، حيث جزم أن نجاح الحكومة مؤكد، فلدينا القدرة على النهوض إن نحن أحسنا إدارة المرحلة، وهذا ما سوف نحرص عليه. ورأى الرئيس عون وفق ما نقل عنه أنَّ ثمة تحديات كبرى تنتظر الحكومة، لكنَّ الأمور ليست بالسوء الذي يتم الكلام عنه، وفي نهاية المطاف كلنا محسوبون على الوطن، والمهم الانسجام.

وخلص رئيس الجمهورية إلى قول: لا أعتقد أن أحدا يجرؤ على العرقلة بعد اليوم، وإلا فالمسؤولية عليه أمام الناس الذين لم يعودوا قادرين على التحمل طويلا.//