توضيح من وزارة الصحة بشأن التغطية الطبية لحوادث السير

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أعلنت وزارة الصحة في بيان، أن "بعض وسائل التواصل الإجتماعي تناقل معلومات مغلوطة في شأن معالجة المصابين بحادث السير الذي وقع اليوم في صيدا، على نفقة وزارة الصحة العامة".

وأشارت الى أنه "من المهم ومن الضروري التوضيح أنه وفق القانون اللبناني، فإن حوادث السير مغطاة بالتأمين"، لافتة الى أن "وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن تلقى إتصالا من قبل أقرباء أحد الجرحى في حادث السير المذكور، طالبا تغطية العلاج على نفقة الوزارة، فأوضح الوزير حسن أنه من واجب شركة التأمين الخاصة المعنية معالجة الجريح على نفقتها بالسرعة اللازمة وتحت طائلة المسؤولية".