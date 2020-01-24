وزير الداخلية: توقيف شخصين اعتديا على المعتصمين امام مجلس الجنوب

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صدر عن وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي البيان الاتي: "على اثر المتابعات والتحريات والمداهمات التي قامت بها الاجهزة الامنية المختصة التابعة لوزارة الداخلية بشأن الاعتداءات التي تعرض لها معتصمون ومتظاهرون امام مبنى مجلس الجنوب، تم توقيف شخصين لبنانيين هما (م.ر) و (ح.ح).

وبدأت التحقيقات الفورية والاولية معهما لمعرفة دوافع واسباب التعدي على المتظاهرين ومن يقف وراءهما، لاحالتهما الى القضاء المختص لاجراء المقتضى القانوني اللازم.

وتستمر الاجهزة الامنية المكلفة بمتابعة المداهمات لتوقيف معتدين آخرين شاركوا في الاعتداء على المتظاهرين".