الراعي: نصلي كي تكسب الحكومة ثقة الشعب المنتفض بعدما فقد الثقة بكل الطبقة الحاكمة

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واصل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي تلاوة صلاة المسبحة الوردية على نية لبنان، في كنيسة الصرح البطريركي في بكركي.

وفي مستهل الصلاة، مساء اليوم، ألقى الراعي تأملا روحيا، قال فيه: "أحيي مساء هذا اليوم جميع الحاضرين هنا والذين يتابعوننا عبر وسائل الاعلام في كل أنحاء العالم. لاشك أن لوسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي أهمية كبرى بحيث انها تجمعنا مع المؤمنين حول الصلاة على نية لبنان، ولكن من المؤسف أنها تُستعمل من جهة أخرى لغرض الاساءة والتخاطب المهين والسيء حيث ينعدم الاحترام، في حين تعتبر الكنيسة وسائل الاعلام عطية ثمينة من الله للبشر من أجل التواصل، وقد جعلناها نحن في لبنان وسيلة للانقسام والاساءات".

اضاف: "نصلي اليوم كي تبقى وسائل الاعلام وسيلة للتواصل البناء ولنشر الحقيقة، وندعو للكف عن استعمالها للإساءات والشتائم وللعمل وفق القاعدة الذهبية للانجيل المقدس: "إفعلوا للناس ما أردتم أن يفعله الناس لكم".

وتابع: "كما نذكر في صلاتنا الاعلاميين الذين يخاطرون بسلامتهم ويضحون من أجل القيام بواجبهم المهني في نقل الحدث والخبر، وقد شهدنا سلسلة اعتداءات عليهم. اننا نرفض ونشجب التعرض لهم وكل شكل من أشكال الاعتداء عليهم، ونطالب بتقديم كل الاحترام للاعلاميين أينما تواجدوا".

وختم الراعي: "لا ننسى أن نذكر في صلاتنا الحكومة الجديدة، كي بيارك الله عملها وكي تستطيع أن تنقذ لبنان من أزماته ومعاناته المستمرة منذ سنوات، ولكي تكسب ثقة الشعب اللبناني المنتفض منذ مئة يوم، والذي فقد الثقة بكل الطبقة الحاكمة".