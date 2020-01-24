أنطوان قسطنطين: تمسّكنا بالحريري حتى اللحظة الأخيرة ودفعنا ثمن تسرّعه بالإستقالة طوال الـ 3 أشهر الماضية

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أكد مستشار رئيس "التيار الوطني الحر" انطوان قسطنطين أن "رئيس التيار جبران باسيل تلقّى دعوة للمشاركة في منتدى دافوس وتمت عملية ضخ إعلامي قبل الزيارة لمنعه من الذهاب بالإضافة إلى حملة التواقيع، والإعلامية نفسها استفادت من هذا الأمر"



وفي حديث لقناة الـ mtv ، قال قسطنطين انّ "باسيل رجل مواجهات وذهب إلى دافوس ليُظهر رأي لبنان من القضايا المطروحة وللأسف تركّزت الأمور على الشكل لا المضمون وهناك حملة ضده" واضاف "موقف باسيل من سوريا والنازحين خلق له عداوات"



ولفت قسطنطين الى انّ "الإعلامية في دافوس كانت قاسية مع الوزير باسيل وقالت قبل المقابلة "لقد تلقيتُ رسائل وأعدكم بأنني سأحاكم جبران باسيل" واضاف "غاب عن ذهن مَن أوحى للإعلامية في دافوس أن عمليّة التهجم على الوزير باسيل أصابت صورة لبنان لا باسيل لوحده" واكّد انّ "باسيل كان شفافاً جداً وأعلن بنفسه أنّه ذهب إلى دافوس على نفقة صديق له"



واعتبر مستشار رئيس التيار الوطني الحر انّ "أكثر من أساء للحريري هو الحريري نفسه وكلّ المحاولات خلال 3 سنوات جرت لتكون التسوية الرئاسية لصالح الدولة لا على حسابها" واشار الى انّ "السياسات المالية والنقدية والإقتصادية كانت نقطة خلاف أساسية مع تيار "المستقبل" وطوال 3 سنوات فشلت محاولات الإصلاح والخلاف ليس بالشخصي إنما على السياسات وغير صحيح أنه تم التخلي عن "الإبراء المستحيل"

أمّا عن كلام ريّا الحسن، قال قسطنطين "هذا هروب من مواجهة الحقيقة فنحن تمسّكنا بالحريري حتى اللحظة الأخيرة ودفعنا ثمن تسرّعه بالإستقالة طوال الـ 3 أشهر الماضية".