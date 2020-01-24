living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أنطوان قسطنطين: تمسّكنا بالحريري حتى اللحظة الأخيرة ودفعنا ثمن تسرّعه بالإستقالة طوال الـ 3 أشهر الماضية

24
JANUARY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكد مستشار رئيس "التيار الوطني الحر" انطوان قسطنطين أن "رئيس التيار جبران باسيل تلقّى دعوة للمشاركة في منتدى دافوس وتمت عملية ضخ إعلامي قبل الزيارة لمنعه من الذهاب بالإضافة إلى حملة التواقيع، والإعلامية نفسها استفادت من هذا الأمر"


وفي حديث لقناة الـ mtv ، قال قسطنطين انّ "باسيل رجل مواجهات وذهب إلى دافوس ليُظهر رأي لبنان من القضايا المطروحة وللأسف تركّزت الأمور على الشكل لا المضمون وهناك حملة ضده" واضاف "موقف باسيل من سوريا والنازحين خلق له عداوات"


ولفت قسطنطين الى انّ "الإعلامية في دافوس كانت قاسية مع الوزير باسيل وقالت قبل المقابلة "لقد تلقيتُ رسائل وأعدكم بأنني سأحاكم جبران باسيل" واضاف "غاب عن ذهن مَن أوحى للإعلامية في دافوس أن عمليّة التهجم على الوزير باسيل أصابت صورة لبنان لا باسيل لوحده" واكّد انّ "باسيل كان شفافاً جداً وأعلن بنفسه أنّه ذهب إلى دافوس على نفقة صديق له"


واعتبر مستشار رئيس التيار الوطني الحر انّ "أكثر من أساء للحريري هو الحريري نفسه وكلّ المحاولات خلال 3 سنوات جرت لتكون التسوية الرئاسية لصالح الدولة لا على حسابها" واشار الى انّ "السياسات المالية والنقدية والإقتصادية كانت نقطة خلاف أساسية مع تيار "المستقبل" وطوال 3 سنوات فشلت محاولات الإصلاح والخلاف ليس بالشخصي إنما على السياسات وغير صحيح أنه تم التخلي عن "الإبراء المستحيل"

 

أمّا عن كلام ريّا الحسن، قال قسطنطين "هذا هروب من مواجهة الحقيقة فنحن تمسّكنا بالحريري حتى اللحظة الأخيرة ودفعنا ثمن تسرّعه بالإستقالة طوال الـ 3 أشهر الماضية".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout