بوغدانوف تمنى خلال لقائه أمل ابو زيد التوفيق للحكومة الجديدة

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التقى مستشار رئيس الجمهورية النائب السابق امل ابو زيد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف في موسكو ، ودام اللقاء حوالى الساعتين وتمّ التطرق في خلاله الى عدد من القضايا الاقليمية والدولية كما الى المستجدات السياسية الداخلية من تشكيل الحكومة الجديدة الى عودة النازحين السوريين وتفعيل المبادرة الروسية في هذا المجال.



وأكد بوغدانوف تمسّك روسيا بالاستقرار في لبنان ، متمنياً التوفيق للحكومة الجديدة ، وداعياً الى تفعيل عمل اللجنة الحكومية المشتركة من اجل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات متعددة.