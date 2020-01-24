living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فيروس "كورونا" .. في لبنان؟!

24
JANUARY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قام وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن بزيارة مفاجئة الى مستشفى الهرمل الحكومي، واستقبله عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إيهاب حمادة، مدير المستشفى سيمون ناصر الدين والهيئتان الإدارية والتمريضية.

 

ورحب حمادة بالوزير حسن واعتبر أن "الموضوع الصحي هو الأهم في هذا الوطن، وأن لبنان على المستوى الصحي بأيد أمينة، ومتأكدون ان هناك إنجازات ستحصل على المستوى الصحي، بناء على تجربة عملية".
وشكر الوزير حسن على "هذه الزيارة التي تبين مدى الاهتمام ومتابعة الملفات ميدانيا"، ولفت الى أن "الهرمل بوجودكم هي في قلب هذا الوطن، ونحن مطمئنون الى مستقبلنا الصحي خلال هذه الفترة".

 

وقال وزير الصحة: " لقد قمنا بهذه الزيارة وفاء لما وعدنا به بأن نكون على تماس مع أهلنا، وأي نداء استغاثة سيجدوننا قربهم، وكنت تلقيت اتصالا من النائب حمادة عن إمكان وجود أعراض لأنفلوانزا الـ h1n1"، مطمئنا أن "لا مبرر للهلع من انتشار هذا المرض أو غيره، وحتما ليس هناك فيروس "كورونا"، وكل ما يحكى كلام إعلامي".

 

وطمأن إلى جهوز مختبر PCR في "مستشفى رفيق الحريري الجامعي" لاستقبال العينات من مختلف المناطق اللبنانية"، واعدا بـ"توفير العلاج في أسرع وقت بعد التشخيص، فالعلاج موجود في الوزارة ومجاني للحالات المشخصة للعلاج سريريا"

 

وأكد أن "فريق العمل في وحدة الترصد الوبائي في الوزارة سينزل إلى الارض". وأكد ان "الهرمل، كما كل المناطق الأخرى، في قلبنا وستكون لنا جولة مفصلة فيها للاطلع على الحاجات وتفعيل المستشفيات الحكومية".

 

وبعد كلمة ترحيب من مدير المستشفى، جال حسن في أقسامه للإطلاع على آلية العمل فيه.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout