فيروس "كورونا" .. في لبنان؟!

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قام وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن بزيارة مفاجئة الى مستشفى الهرمل الحكومي، واستقبله عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إيهاب حمادة، مدير المستشفى سيمون ناصر الدين والهيئتان الإدارية والتمريضية.

ورحب حمادة بالوزير حسن واعتبر أن "الموضوع الصحي هو الأهم في هذا الوطن، وأن لبنان على المستوى الصحي بأيد أمينة، ومتأكدون ان هناك إنجازات ستحصل على المستوى الصحي، بناء على تجربة عملية".

وشكر الوزير حسن على "هذه الزيارة التي تبين مدى الاهتمام ومتابعة الملفات ميدانيا"، ولفت الى أن "الهرمل بوجودكم هي في قلب هذا الوطن، ونحن مطمئنون الى مستقبلنا الصحي خلال هذه الفترة".

وقال وزير الصحة: " لقد قمنا بهذه الزيارة وفاء لما وعدنا به بأن نكون على تماس مع أهلنا، وأي نداء استغاثة سيجدوننا قربهم، وكنت تلقيت اتصالا من النائب حمادة عن إمكان وجود أعراض لأنفلوانزا الـ h1n1"، مطمئنا أن "لا مبرر للهلع من انتشار هذا المرض أو غيره، وحتما ليس هناك فيروس "كورونا"، وكل ما يحكى كلام إعلامي".

وطمأن إلى جهوز مختبر PCR في "مستشفى رفيق الحريري الجامعي" لاستقبال العينات من مختلف المناطق اللبنانية"، واعدا بـ"توفير العلاج في أسرع وقت بعد التشخيص، فالعلاج موجود في الوزارة ومجاني للحالات المشخصة للعلاج سريريا"

وأكد أن "فريق العمل في وحدة الترصد الوبائي في الوزارة سينزل إلى الارض". وأكد ان "الهرمل، كما كل المناطق الأخرى، في قلبنا وستكون لنا جولة مفصلة فيها للاطلع على الحاجات وتفعيل المستشفيات الحكومية".

وبعد كلمة ترحيب من مدير المستشفى، جال حسن في أقسامه للإطلاع على آلية العمل فيه.