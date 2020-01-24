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لقاءات سياسية ودبلوماسية في قصر بعبدا. الوزير فهمي: قوى الامن تقوم بواجبها وستحمي المواطنين والاملاك وعرضت خطة عمل لتحقيق تطلعات اللبنانيين حيال الاجهزة الامنية

24
JANUARY
2020
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النائب بقرادونيان: لضرورة اعطاء فرصة للحكومة للانطلاق والعمل 
 
 
شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم سلسلة لقاءات تناولت مواضيع سياسية وديبلوماسية.
في الاطار السياسي، استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي واجرى معه جولة افق تناولت التطورات الراهنة والاوضاع الامنية في البلاد.
وبعد اللقاء ادلى الوزير فهمي بتصريح قال فيه:" زرت فخامة الرئيس، وشكرته على الثقة التي منحني اياها ورئيس مجلس الوزراء بتعييني وزيرا للداخلية، وعرضت مع فخامته الاوضاع الامنية في البلاد والاجراءات التي تتخذها القوى الامنية في سبيل المحافظة على الامن والاستقرار. واطلعت فخامته على التوجيهات العامة التي اعطيت للأجهزة الامنية في ما خص تعاطيها مع المتظاهرين السلميين وضرورة توفير الحماية لهم، ومنع المندسين من القيام بأعمال شغب في اماكن التظاهر سواء في بيروت او في المناطق اللبنانية الاخرى.
واكدت لفخامته على ان قوى الامن الداخلي تقوم بواجباتها وفق الاصول المحددة بالقوانين، وسوف تحمي الاملاك العامة والخاصة ولن تعتدي على احد، وسوف تؤمن حماية المواطنين في الوقت نفسه مع حماية حرية التعبير وحقوق الانسان المكفولة بالدستور.
وعرضت على فخامة الرئيس خطة عمل آملاً ان تساعد في تحقيق الاهداف التي يتطلع اليها اللبنانيون حيال المؤسسات الامنية، ولاسيما تلك التي تخضع لسلطة وزير الداخلية."
ورداً على سؤال، اكد الوزير فهمي ان ما من احد معصوم عن الخطأ ولكن لا يجوز التحامل على القوى الامنية في وقت تأتي الاخطاء من الغير ايضا، علما ان اي تجاوز للقوانين يخضع للمساءلة في الاجهزة الامنية المعنية، لكن من غير المنصف عدم رؤية الا الاخطاء وتجاهل الايجابيات وما تقوم به القوى الامنية من جهد، على رغم الامكانات المحدودة المتوافرة لديها.
النائب اغوب بقرادونيان
سياسيا ايضا، استقبل الرئيس عون الامين العام لحزب " الطاشناق" النائب اغوب بقرادونيان وعرض معه شؤون الساعة ومرحلة ما بعد تشكيل الحكومة الجديدة. واوضح بقرادونيان انه اكد للرئيس عون اهمية اعادة النظر بالوضع المالي في البلاد واستعادة الاموال المنهوبة، اضافة الى الاهتمام بالاوضاع الاجتماعية والاستفادة من الطاقات الشبابية. واشار الى ضرورة اعطاء فرصة للحكومة للانطلاق والعمل لتحقيق الاهداف المرجوة وقال: مهما قيل من ملاحظات حول ظروف تشكيل الحكومة وتوصيفها وغير ذلك، فاننا نأمل ان تكون قادرة على القيام بالمهام المرجوة منها لما يعود ذلك من خير وفائدة للبنان واللبنانيين.
سفير البانيا
ديبوماسيا، تسلم الرئيس عون رسالة من رئيس وزراء البانيا السيد ادي راما نقلها قنصل البانيا في لبنان مارك غريب، وتضمنت دعوة رئيس الجمهورية لحضور المؤتمر الدولي للمانحين الذي تنظمه المفوضية الاوروبية في السابع عشر من شهر شباط المقبل في بروكسل، لدعم جهود اعادة  اعمار ما خلفه الزلزال الذي ضرب البانيا في السادس والعشرين من تشرين الثاني الماضي، وادى الى  سقوط 51 قتيلا وحوالي الف جريح، بالاضافة الى تهجير اكثر من 15 الف شخص.
سفير ايطاليا
ديبلوماسيا ايضا، استقبل الرئيس عون سفير ايطاليا في لبنان ماسيمو ماروتي في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء عمله الديبلوماسي في بيروت وتعيينه مستشارا ديبلوماسيا لوزير الدفاع الايطالي. وقد نوه الرئيس عون بالجهود التي بذلها السفير ماروتي خلال وجوده في لبنان لاسيما لجهة تعزيز العلاقات بين البلدين وتطويرها. وتقديرا لذلك منحه وسام الارز الوطني من رتبة ضابط اكبر متمنيا له التوفيق في المهام الجديدة التي اوكلت اليه. 
ورد السفير ماروتي شاكرا للرئيس عون على مبادرته، مؤكدا انه سعيد بما حققه خلال وجوده في بيروت من تقدم في العلاقات اللبنانية- الايطالية.
تهنئة رئيسة اليونان
على صعيد آخر، ابرق الرئيس عون مهنئاً الى الرئيسة اليونانية كاترينا ساكيلاروبولو على انتخابها رئيسة للبلاد، متمنياً لها التوفيق في مسؤولياتها الجديدة.
تعزية العاهل السعودي
وابرق الرئيس عون الى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، معزياً بوفاة الامير بندر بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود.
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