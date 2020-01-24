شهيب خلال التسليم والتسلم في "التربية": دعمت مطالب الاساتذة... المجذوب: لتعليم نوعي مرن للجميع

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تم في وزارة التربية تسليم وتسلم بين الوزير السابق اكرم شهيب والوزير الجديد طارق المجذوب.

وقال شهيب: "ناضلنا في مجلس الوزراء ومجلس النواب من أجل حق المتعاقدين في الضمان الاجتماعي على الأقل وبدل النقل ولم ننجح لكن سنتابع".

اضاف: "تم إقفال المدارس الخاصة غير المستوفية للشروط رغم الضغط السياسي وشكلنا لجنة طوارئ بعد ثورة 17 تشرين، وعقدت أكثر من اجتماع وأتمنى أن تستكمل أعمال هذه اللجنة في هذا الظرف الصعب الذي تمر به البلاد. قمنا بتوزيع الاموال لدعم الطلاب النازحين بالتعاون مع اليونسيف وانتقلنا من مرحلة الإستجابة للأزمة إلى وضع خطة مستدامة لتطوير التعليم في لبنان. الجامعة اللبنانية جامعة الوطن ووقفت مع مطالب الأساتذة ودعمت مطالب الرابطة أمام مجلس النواب وأتمنى للمجذوب التوفيق".

من جهته، قال المجذوب: "أنا آت من بيئة من المربين وبدأت بالتعليم الجامعي منذ تخرجي قبل دخولي إلى القضاء"، مؤكدا ان "التربية هي الاساس في بناء الاجيال والمستقبل، وهذا الشعار كان يردده المرحوم والدي محمد المجذوب". واعلن ان عنوان الوزارة سيكون "تعليم نوعي مرن للجميع".