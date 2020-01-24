الصادرات الصناعية اللبنانية خلال الاشهر التسعة الاولى من العام 2019 سجلت ارتفاعا نسبته 1.5% مقارنة مع العام 2018

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أعدت وزارة الصناعة - مصلحة المعلومات الصناعية، تقريرا مفصلا عن الصادرات الصناعية واستيرادات الآلات والمعدات الصناعية، خلال شهر أيلول الماضي، جاء فيه:

I - المقدمة

بناء على الاحصاءات الصادرة عن ادارة الجمارك اللبنانية، ووفقا للمنهجية الاحصائية المعتمدة لدى مصلحة المعلومات الصناعية في وزارة الصناعة، أعدت مصلحة المعلومات الصناعية في وزارة الصناعة تقريرا مفصلا عن الصادرات الصناعية وواردات الآلات والمعدات الصناعية عن شهر ايلول من العام 2019.

مع الإشارة إلى أن مجموع قيمة الصادرات الصناعية اللبنانية خلال الاشهر التسعة الاولى من العام 2019 بلغ مليار و911.7 مليون دولار أميركي (د.أ.) مقابل مليار و882.7 مليون د.أ. خلال الفترة عينها من العام 2018 ومليار و822.2 مليون د.أ. خلال الفترة عينها من العام 2017، أي بارتفاع ونسبته 1.5% مقارنة مع العام 2018 وبارتفاع ونسبته 4.9% مقارنة مع العام 2017. (جدول رقم 1 و11)

كما تجدر الاشارة إلى أن المعدل الشهري للصادرات الصناعية اللبنانية خلال الاشهر التسعة الاولى من العام 2019 بلغ 212.4 مليون د.أ مقابل 209.2 مليون د.أ خلال الفترة عينها من العام 2018، و202.5 مليون د.أ خلال الفترة عينها من العام 2017.

من جهة أخرى، بلغ مجموع قيمة الاستيرادات من الآلات والمعدات الصناعية خلال الاشهر التسعة الاولى من العام 2019 نحو 152.9 مليون د.أ. مقابل 210.3 مليون د.أ. خلال الفترة عينها من العام 2018 و194.1 مليون د.أ. خلال العام 2017 أي بانخفاض ونسبته 27.3% مقارنة مع العام 2018 وبانخفاض ونسبته 21.3% مقارنة مع العام 2017. (جدول رقم 17)

II- الصادرات الصناعية خلال شهر ايلول من العام 2019

بلغ مجموع الصادرات الصناعية خلال شهر ايلول من العام 2019 ما قيمته 170.3 مليون د.أ. مقابل 206.2 مليون د.أ. خلال شهر ايلول من العام 2018 و167.6 مليون د.أ. خلال شهر ايلول من العام 2017 أي بانخفاض وقيمته 35.9 مليون د.أ. ونسبته 17.4% مقارنة مع العام 2018 وارتفاع وقيمته 2.7 مليون د.أ. ونسبته 1.6% مقارنة مع العام 2017. (جدول رقم 1)

1. أهم المنتجات المصَدَّرة

إحتلت صادرات الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية خلال شهر ايلول من العام 2019 المرتبة الأولى، إذ بلغت قيمتها 38 مليون د.أ. وتصدر العراق لائحة البلدان المستوردة لهذا المنتج إذ استورد ما قيمته 8.9 مليون د.أ.، تليها منتجات صناعة الاغذية والتبغ بقيمة 27.3 مليون د.أ.، واحتلت المملكة العربية السعودية صدارة الدول المستوردة لهذا المنتج بقيمة 4.2 مليون د.أ.، ثم منتجات الصناعات الكيماوية بقيمة 24.7 مليون د.أ. وتصدرت ايطاليا لائحة البلدان المستوردة لهذا المنتج إذ استوردت ما قيمته 4.5 مليون د.أ. ثم المعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة 19.5 مليون د.أ. (لمزيد من التفاصيل جدول رقم 2 و4 و6 و8 و10 و15 و16)

2. المنتجات التي ارتفعت قيم صادراتها

سجلت الإحصاءات ارتفاعاً ملحوظاً للصادرات من المنتجات التالية:

1.2. الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية

ارتفعت قيمتها من 34.9 مليون د.أ. خلال شهر ايلول من العام 2018 الى 38 مليون د.أ. خلال شهر ايلول من العام 2019 (جدول رقم 2). انخفضت صادرات هذه المنتجات بشكل رئيسي الى الامارات العربية المتحدة ومصر وسوريا، فيما ارتفعت بشكل رئيسي الى كل من العراق والمملكة العربية السعودية وتركيا والمانيا، مما أدى الى الارتفاع الاجمالي والبالغ حوالي 3 مليون د.أ. (جدول رقم 3 و4)

2.2. منتجات صناعة الاغذية والتبغ

ارتفعت قيمتها من 24.9 مليون د.أ. خلال شهر ايلول من العام 2018 الى 27.3 مليون د.أ. خلال شهر ايلول من العام 2019 (جدول رقم 2). انخفضت صادرات هذه المنتجات بشكل رئيسي الى قطر، فيما ارتفعت بشكل رئيسي الى المملكة العربية السعودية، مما أدى الى الارتفاع الاجمالي والبالغ حوالي 2.4 مليون د.أ. (جدول رقم 5 و6)

3. المنتجات التي انخفضت قيم صادراتها

سجلت الإحصاءات انخفاضاً ملحوظاً للصادرات من المنتجات التالية:

1.3. منتجات الصناعات الكيماوية

انخفضت قيمتها من 50.9 مليون د.أ. خلال شهر ايلول من العام 2018 الى 24.7 مليون د.أ. خلال شهر ايلول من العام 2019 (جدول رقم 2). ارتفعت صادرات هذه المنتجات بشكل رئيسي الى ايطاليا، فيما انخفضت بشكل رئيسي الى بنغلادش وتركيا واسبانيا وسوريا والامارات العربية المتحدة، مما أدى الى الانخفاض الاجمالي والبالغ حوالي 26.2 مليون د.أ. (جدول رقم 7 و8)

2.3. المعادن العادية ومصنوعاتها

انخفضت قيمتها من 27.5 مليون د.أ. خلال شهر ايلول من العام 2018 الى 19.5 مليون د.أ. خلال شهر ايلول من العام 2019 (جدول رقم 2). ارتفعت صادرات هذه المنتجات بشكل رئيسي الى اليونان، فيما انخفضت بشكل رئيسي إلى كل من تركيا والجزائر واسبانيا وجمهورية كوريا ونيجيريا، مما أدى الى الانخفاض الاجمالي والبالغ حوالي 8 مليون د.أ. (جدول رقم 9 و10)

4. السوق الرئيسية للصادرات

1.4. السوق الرئيسية للصادرات بحسب تكتلات الدول

شكلت الدول العربية خلال هذا الشهر السوق الرئيسية للصادرات الصناعية اللبنانية، فقد بلغت قيمة الصادرات إليها 97.1 مليون د.أ. أي ما نسبته 57% من مجموع الصادرات الصناعية بينما احتلت الدول الاوروبية المرتبة الثانية، اذ استوردت ما نسبته 17.4% ومن ثم الدول الافريقية غير العربية في المرتبة الثالثة بما نسبته 12.5%، تليها الدول الآسيوية غير العربية بما نسبته 6.7?. ومن ابرز المنتجات المصدَّرة الى الدول العربية: الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية بقيمة 21.1 مليون د.أ.، منتجات الصناعات الكيماوية بقيمة 16.9 مليون د.أ.، ومنتجات صناعة الاغذية والتبغ بقيمة 15.2 مليون د.أ. (جدول رقم 12)

2.4. السوق الرئيسية للصادرات بحسب الدول

بالنسبة للدول المستوردة للمنتجات الصناعية اللبنانية فقد تصدرت الامارات العربية المتحدة لائحة هذه الدول حيث بلغت قيمة الصادرات إليها خلال هذا الشهر 19.8 مليون د.أ. أي ما يوازي 11.6% من القيمة الإجمالية للصادرات الصناعية واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 17.4 مليون د.أ. أي ما يوازي 10.2% يليها العراق حيث بلغت قيمة الصادرات إليه 16.2 مليون د.أ. أي ما يوازي 9.5%. (جدول رقم 13)

وقد تم خلال هذا الشهر التصدير الى 44 دولة أوروبية، 39 دولة أفريقية غير عربية، 28 دولة آسيوية غير عربية، 27 دولة أميركية، 19 دولة عربية و 7 دول أوقيانية. أما الدول التي استوردت بأكثر من مليون د.أ. فهي موزعة كما يلي: 12 دولة عربية، 9 دول أوروبية، 7 دول افريقية غير عربية، 3 دول آسيوية غير عربية، ودولتين أميركيتين. (جدول رقم 14)

III- استيرادات الآلات والمعدات الصناعية

بلغ مجموع الاستيرادات من الآلات والمعدات الصناعية في شهر ايلول من العام 2019 نحو 10.3 مليون د.أ.، مقابل 13.5 مليون د.أ. خلال الفترة عينها من العام 2018 و30.1 مليون د.أ. خلال الفترة عينها من العام 2017 أي بانخفاض ونسبته 23.3% مقارنة مع العام 2018 وانخفاض ونسبته 65.6% مقارنة مع العام 2017. (جدول رقم 17 و18)

1. توزيع الآلات والمعدات الصناعية المستورَدة بحسب البلد المستورَد منه

تصدرت الصين لائحة البلدان المصَدِّرة للآلات والمعدات الصناعية إلى لبنان، حيث بلغت قيمة استيرادات الآلات والمعدات الصناعية منها خلال هذا الشهر حوالي 2.7 مليون د.أ. تليها ايطاليا بحوالي 1.9 مليون د.أ. ومن ثم المانيا بحوالي 0.9 مليون د.أ. (جدول رقم 18)

2. توزيع الآلات والمعدات الصناعية المستورَدة بحسب البلد المستورَد منه والنشاط الصناعي

إحتلت استيرادات الآلات للصناعات الغذائية المرتبة الاولى، إذ بلغت قيمتها 2.4 مليون د.أ. وتصدرت ايطاليا لائحة البلدان المصَدِّرة لهذا المنتج الى لبنان إذ صدَّرت ما قيمته 908 ألف د.أ.، تليها استيرادات المعدات لصناعة الآلات الاوتوماتيكية بقيمة 520 ألف د.أ.، واحتلت الصين صدارة الدول المصَدِّرة لهذا المنتج بقيمة 200 ألف د.أ.، فالآلات لصناعة المطاط واللدائن بقيمة 516 ألف د.أ. (جدول رقم 19).

IV- ملحق الجداول

جدول رقم 1: تطور الصادرات الصناعية خلال الأعوام 2017-2018-2019

الشهر العام

2017 العام

2018 العام

2019 نسبة التغيير

2017/2019 نسبة التغيير

2018/2019

كانون الثاني 175.9 187.0 179.9 2.3% -3.8%

شباط 196.8 203.4 204.9 4.1% 0.7%

آذار 223.9 238.4 274.8 22.8% 15.3%

نيسان 210.4 227.8 210.5 0.1% -7.6%

ايار 205.9 222.8 267.3 29.8% 20%

حزيران 199.0 186.3 162.3 -18.5% -12.9%

تموز 215.7 198.5 227.6 5.5% 14.6%

آب 227.0 212.4 214.1 -5.7% 0.8%

ايلول 167.6 206.2 170.3 1.6% -17.4%

تشرين الاول 226.7 240.0

تشرين الثاني 205.1 211.4

كانون الاول 219.6 213.8

المجموع 2,473.5 2,548.0 1,911.7

الأرقام المبينة أعلاه هي بملايين الدولارات

جدول رقم 2: مقارنة بين الصادرات الصناعية خلال ايلول من العام 2019 وايلول من العام 2018

القسم السلع ايلول 2018 ايلول 2019 التغيير

2018/2019 نسبة التغيير

2018/2019

1 منتجات المملكة الحيوانية 0.44 0.51 0.07 15.7%

2 منتجات المملكة النباتية 3.84 3.13 -0.71 -18.4%

3 شحوم ودهون وزيوت 4.04 3.90 -0.14 -3.5%

4 منتجات صناعة الاغذية والتبغ 24.93 27.34 2.41 9.7%

5 منتجات معدنية 0.85 0.59 -0.27 -31.3%

6 منتجات الصناعات الكيماوية 50.92 24.68 -26.24 -51.5%

7 لدائن ومصنوعاتها، مطاط ومصنوعاته 14.51 10.21 -4.30 -29.6%

8 جلود، جلود بفراء ومصنوعاتها 0.89 1.23 0.34 38.4%

9 خشب ومصنوعاته 0.64 0.69 0.05 7.6%

10 ورق وكرتون ومصنوعاتهما 11.37 9.95 -1.42 -12.5%

11 مواد نسيجية ومصنوعاتها 4.25 3.74 -0.51 -12.0%

12 أحذية، أغطية رأس، ريش 0.52 0.82 0.30 57.7%

13 مصنوعات من حجر، جبس، اسمنت وزجاج ومصنوعاته 2.00 1.72 -0.28 -14.0%

14 لؤلؤ، احجار كريمة او شبه كريمة، معادن ثمينة ومصنوعاتها (دون الماس الخام وسبائك الذهب والفضة بشكلها الخامي) 15.56 12.70 -2.86 -18.4%

15 معادن عادية ومصنوعاتها 27.46 19.49 -7.97 -29.0%

16 آلات وأجهزة ومعدات كهربائية 34.95 37.96 3.01 8.6%

17 معدات نقل 1.35 2.28 0.94 69.6%

18 ادوات واجهزة للبصريات، للقياس، للطب؛ اصناف صناعة الساعات وادوات موسيقية 0.81 0.86 0.05 6.4%

19 أسلحة وذخائر 0 0 0 0

20 سلع ومنتجات مختلفة 6.91 8.54 1.63 23.5%

المجموع 206.24 170.33 -35.91 -17.4%

الأرقام المبينة أعلاه هي بملايين الدولارات

جدول رقم 3: صادرات الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية حسب أبرز البلدان المصدَّر إليها خلال شهر ايلول من العام 2018

البلد المصدَّر إليه العراق الامارات العربية المتحدة مصر سوريا نيجيريا المملكة العربية السعودية فرنسا قطر

القيمة بآلاف الدولارات 4,880 4,330 3,851 3,187 1,916 1,329 1,094 953

جدول رقم 4: صادرات الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية حسب أبرز البلدان المصدَّر إليها خلال شهر ايلول من العام 2019

البلد المصدَّر إليه العراق المملكة العربية السعودية مصر تركيا سوريا المانيا الامارات العربية المتحدة فرنسا

القيمة بآلاف الدولارات 8,871 2,624 2,263 2,078 1,946 1,733 1,545 1,391

جدول رقم 5: صادرات منتجات صناعة الاغذية والتبغ حسب أبرز البلدان المصدَّر إليها خلال شهر ايلول من العام 2018

البلد المصدَّر إليه المملكة العربية السعودية العراق قطر الولايات المتحدة الاميركية الامارات العربية المتحدة الاردن سوريا فرنسا

القيمة بآلاف الدولارات 3,574 2,345 2,172 1,872 1,718 1,101 1,083 1,022

جدول رقم 6: صادرات منتجات صناعة الاغذية والتبغ حسب أبرز البلدان المصدَّر إليها خلال شهر ايلول من العام 2019

البلد المصدَّر إليه المملكة العربية السعودية الولايات المتحدة الاميركية الامارات العربية المتحدة العراق الكويت قطر سوريا روسيا

القيمة بآلاف الدولارات 4,193 2,117 1,992 1,960 1,561 1,556 1,441 1,003

جدول رقم 7: صادرات منتجات الصناعات الكيماوية حسب أبرز البلدان المصدَّر إليها خلال شهر ايلول من العام 2018

البلد المصدَّر إليه بنغلادش تركيا اسبانيا الامارات العربية المتحدة العراق سوريا المملكة العربية السعودية الاردن

القيمة بآلاف الدولارات 17,687 5,539 4,963 4,914 3,186 3,118 3,056 2,220

جدول رقم 8: صادرات منتجات الصناعات الكيماوية حسب أبرز البلدان المصدَّر إليها خلال شهر ايلول من العام 2019

البلد المصدَّر إليه ايطاليا الامارات العربية المتحدة العراق الاردن المملكة العربية السعودية سوريا قطر الكويت

القيمة بآلاف الدولارات 4,515 3,991 2,631 2,304 2,302 1,061 965 807

جدول رقم 9: صادرات المعادن العادية ومصنوعاتها حسب أبرز البلدان المصدَّر إليها خلال شهر ايلول من العام 2018

البلد المصدَّر إليه جمهورية كوريا تركيا اسبانيا الجزائر نيجيريا الصين اليونان الهند

القيمة بآلاف الدولارات 4,816 4,066 3,286 2,848 1,599 1,438 1,015 823

جدول رقم 10: صادرات المعادن العادية ومصنوعاتها حسب أبرز البلدان المصدَّر إليها خلال شهر ايلول من العام 2019

البلد المصدَّر إليه جمهورية كوريا اليونان اسبانيا البرتغال المملكة العربية السعودية بلغاريا الكونغو قطر

القيمة بآلاف الدولارات 3,608 2,428 1,893 1,450 856 822 770 650

جدول رقم 11: توزيع الصادرات الصناعية حسب السلع المصدرة خلال العام 2019

جدول رقم 12: توزيع الصادرات الصناعية اللبنانية حسب المنتج المصدَّر وتكتلات الدول خلال شهر ايلول من العام 2019

السلع الدول العربية الدول الأوروبية الدول الاوقيانية الدول الآسيوية

غير العربية الدول الأميركية الدول الأفريقية

غير العربية مختلف* المجموع

منتجات المملكة الحيوانية 294 42 0 2 44 122 3 508

منتجات المملكة النباتية 1,750 573 8 122 214 456 7 3,130

شحوم ودهون وزيوت 851 1,008 72 7 1,725 237 0 3,900

منتجات صناعة الاغذية والتبغ 15,177 4,205 525 1,665 3,154 2,315 297 27,337

منتجات معدنية 287 64 0 36 9 77 114 586

منتجات الصناعات الكيماوية 16,887 5,460 30 56 553 1,098 601 24,685

لدائن ومصنوعاتها، مطاط ومصنوعاته 6,741 670 30 351 321 1,976 120 10,210

جلود، جلود بفراء ومصنوعاتها 821 197 4 112 33 64 1,232

خشب ومصنوعاته 412 10 2 1 8 254 3 689

ورق وكرتون ومصنوعاتهما 7,593 920 5 361 232 829 12 9,951

مواد نسيجية ومصنوعاتها 2,092 683 26 62 245 511 118 3,737

أحذية، أغطية رأس، ريش 641 38 5 52 79 2 816

مصنوعات من حجر، جبس، اسمنت وزجاج ومصنوعاته 840 141 3 0 172 517 46 1,719

لؤلؤ، احجار كريمة او شبه كريمة، معادن ثمينة ومصنوعاتها (دون الماس الخام وسبائك الذهب والفضة بشكلها الخامي) 10,293 734 0 835 604 233 4 12,702

معادن عادية ومصنوعاتها 3,731 7,936 6 5,103 57 2,412 244 19,489

آلات وأجهزة ومعدات كهربائية 21,142 5,616 3 2,413 379 7,835 569 37,957

معدات نقل 1,254 828 0 9 45 145 1 2,281

ادوات واجهزة للبصريات، للقياس، للطب؛ اصناف صناعة الساعات وادوات موسيقية 523 138 0 139 15 38 7 860

أسلحة وذخائر 0 0 0 0 0

سلع ومنتجات مختلفة 5,747 434 1 89 127 2,078 64 8,541

المجموع 97,077 29,695 715 11,367 7,987 21,276 2,212 170,328

الأرقام المبينة أعلاه هي بآلاف الدولارات

*يشمل "مختلف" البضاعة المصدرة إلى السوق الحرة وتلك التي تزود بها السفن والطائرات.

جدول رقم 13: توزيع الصادرات الصناعية اللبنانية حسب أبرز البلدان المصدَّر إليها خلال شهر ايلول من العام 2019

البلد المصدَّر إليه الامارات العربية المتحدة المملكة العربية السعودية العراق سوريا قطر الاردن ايطاليا الولايات المتحدة الاميركية

القيمة بآلاف الدولارات 19,838 17,449 16,153 11,447 7,745 6,739 5,885 5,156

البلد المصدَّر إليه مصر الكونغو الكويت فرنسا تركيا جمهورية كوريا المانيا اليونان

القيمة بآلاف الدولارات 4,701 4,266 3,987 3,907 3,898 3,608 3,469 2,576

البلد المصدَّر إليه غانا المملكة المتحدة اسبانيا ساحل العاج عمان البرتغال كندا الجزائر

القيمة بآلاف الدولارات 2,491 2,420 2,282 2,200 1,891 1,786 1,664 1,621

جدول رقم 14: توزيع البلدان المصدَّر إليها حسب تكتلات الدول وقيمة الصادرات خلال شهر ايلول من العام 2019

قيمة الصادرات

(مليون د.أ.) الدول العربية الدول الأوروبية الدول الاوقيانية الدول الآسيوية

غير العربية الدول الأميركية الدول الإفريقية

غير العربية المجموع

]1-0[ 7 35 7 25 25 32 131

]5-1] 6 8 0 3 1 7 25

]10-5] 2 1 0 0 1 0 4

]15-10] 1 0 0 0 0 0 1

أكثر من 15 مليون د.أ. 3 0 0 0 0 0 3

المجموع 19 44 7 28 27 39 164

جدول رقم 15: توزيع الصادرات الصناعية اللبنانية حسب المنتج وأبرز البلدان المصدَّر إليها خلال شهر ايلول من العام 2019

منتجات المملكة الحيوانية العراق المملكة العربية السعودية قطر الولايات المتحدة الاميركية فرنسا غانا الكويت غينيا الاستوائية

القيمة بآلاف الدولارات 150 66 50 42 40 31 22 21

منتجات المملكة النباتية الاردن المملكة العربية السعودية قطر المانيا افريقيا الجنوبية الامارات العربية المتحدة تونس السودان

القيمة بآلاف الدولارات 403 307 262 191 183 175 157 144

شحوم ودهون وزيوت الولايات المتحدة الاميركية كندا المملكة المتحدة المملكة العربية السعودية الامارات العربية المتحدة المانيا هولندا قطر

القيمة بآلاف الدولارات 1,293 380 329 242 226 198 183 181

منتجات معدنية سوريا مختلف المملكة العربية السعودية ايطاليا تركيا انغولا العراق فرنسا

القيمة بآلاف الدولارات 153 107 95 48 33 27 23 15

لدائن ومصنوعاتها، مطاط ومصنوعاته سوريا مصر العراق الكونغو المملكة العربية السعودية قطر غانا المملكة المتحدة

القيمة بآلاف الدولارات 3,520 851 850 508 409 361 271 271

جلود، جلود بفراء ومصنوعاتها الامارات العربية المتحدة الاردن المانيا تركيا قطر نيجيريا المملكة العربية السعودية الولايات المتحدة الاميركية

القيمة بآلاف الدولارات 504 170 165 94 81 52 33 30

خشب ومصنوعاته سوريا كاميرون المملكة العربية السعودية الامارات العربية المتحدة اوغندا الكونغو الكويت قطر

القيمة بآلاف الدولارات 167 145 110 36 34 32 32 31

ورق وكرتون ومصنوعاتهما سوريا المملكة العربية السعودية الاردن المغرب مصر الامارات العربية المتحدة الجزائر قطر

القيمة بآلاف الدولارات 2,163 1,330 572 537 524 516 493 402

جدول رقم 15: تابع، توزيع الصادرات الصناعية اللبنانية حسب المنتج وأبرز البلدان المصدَّر إليها خلال شهر ايلول من العام 2019

مواد النسيجية ومصنوعاتها الامارات العربية المتحدة قطر الاردن سوريا ايطاليا فرنسا المملكة العربية السعودية كولومبيا

القيمة بآلاف الدولارات 654 538 272 235 203 194 187 159

أحذية، أغطية رأس، الريش المملكة العربية السعودية الامارات العربية المتحدة فولتا العليا البرازيل قطر المملكة المتحدة الاردن الكويت

القيمة بآلاف الدولارات 352 225 56 52 32 29 20 11

مصنوعات من حجر، جبس، اسمنت وزجاج ومصنوعاته الكونغو الولايات المتحدة الاميركية الكويت العراق سوريا المملكة العربية السعودية قطر الغابون

القيمة بآلاف الدولارات 203 159 151 118 114 114 110 98

لؤلؤ، احجار الكريمة او شبه الكريمة، المعادن الثمينة ومصنوعاتها (دون الماس الخام وسبائك الذهب والفضة بشكلها الخامي) الامارات العربية المتحدة المملكة العربية السعودية الاردن الولايات المتحدة الاميركية ايطاليا تركيا تايلاند هونغ كونغ

القيمة بآلاف الدولارات 7,995 1,503 640 604 591 347 254 234

معدات نقل الامارات العربية المتحدة فرنسا ليبيا المانيا غينيا النروج العراق هولندا

القيمة بآلاف الدولارات 864 471 168 166 78 68 64 52

ادوات واجهزة للبصريات، للقياس، للطب؛ اصناف صناعة الساعات وادوات موسيقية الامارات العربية المتحدة عمان الاردن سنغافورة تركيا بلجيكا المملكة المتحدة العراق

القيمة بآلاف الدولارات 233 124 101 82 57 55 55 51

سلع ومنتجات مختلفة المملكة العربية السعودية قطر الكونغو العراق غانا الامارات العربية المتحدة الغابون المغرب

القيمة بآلاف الدولارات 2,668 1,304 646 509 353 325 242 211

جدول رقم 16: توزيع الصادرات الصناعية بحسب أبرز السلع المصدرة وأبرز البلدان المصدَّر اليها خلال شهر ايلول من العام 2019

جدول رقم 17: تطور الاستيرادات من الآلات والمعدات الصناعية خلال الأعوام 2017 - 2018 - 2019

الشهر العام

2017 العام

2018 العام

2019 نسبة التغيير

2017/2019 نسبة التغيير

2018/2019

كانون الثاني 21.0 24.0 28.5 36.0% 18.6%

شباط 10.7 18.8 13.8 28.9% -26.6%

آذار 20.2 28.2 12.5 -37.9% -55.5%

نيسان 18.0 31.1 16.0 -11.4% -48.6%

ايار 23.1 25.2 17.9 -22.3% -28.8%

حزيران 22.2 23.7 15.0 -32.7% -36.9%

تموز 21.8 18.3 19.5 -10.5% 6.8%

آب 27.0 27.6 19.3 -28.6% -30%

ايلول 30.1 13.5 10.3 -65.6% -23.3%

تشرين الاول 22.4 24.5

تشرين الثاني 17.6 15.3

كانون الاول 23.2 16.3

المجموع 257.4 266.4 152.9

الأرقام المبينة أعلاه هي بملايين الدولارات

جدول رقم 18: الاستيرادات من الآلات والمعدات الصناعية بحسب البلد المصَدِّر خلال العام 2019

جدول رقم 19: الاستيرادات من الآلات والمعدات الصناعية بحسب نوع النشاط الصناعي والبلد المصَدِّر خلال شهر ايلول من العام 2019