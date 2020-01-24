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مكتب الحريري ينفي..

24
JANUARY
2020
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نشر موقع trtworld التركي مقالا تضمن أقوالا منسوبة إلى السيد عمر حرفوش الذي يعرف عنه المقال على انه موسيقي ورجل اعمال يحمل الجنسية الفرنسية. وتزعم هذه الأقوال وجود اختلاسات في اموال من الاتحاد الأوروبي لمعالجة النفايات الصلبة في لبنان، كما تزعم أن فسادا ما منع تنفيذ عرض تقدم به السيد حرفوش لمعالجة النفايات في طرابلس، وإيحاءات أن الرئيس سعد الحريري (من ضمن آخرين) قد يكون له علاقة بهذا الفساد المزعوم. وتضمنت الأقوال المنسوبة للسيد حرفوش أيضا مزاعم بأن ثلاث مشاريع لمحرقة نفايات أو أكثر في طرابلس تم تضخيم كلفتها إلى 170 مليون دولار عوضا عن 120 مليون دولار حسب قوله.

 

يهم المكتب الإعلامي للرئيس الحريري أن يوضح ما يلي:

أولا: إن المقال المنشور على الموقع المذكور يخلط بين برامج الاتحاد الأوروبي عبر وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية لمشاريع معالجة النفايات الصلبة من جهة، وبين عرض تنفيذ مشروع خاص للسيد عمر حرفوش يتعلق بمعالجة النفايات في مدينة طرابلس.

 

ثانيا: في ما يخص برامج الاتحاد الاوروبي، فإن جميع أموالها تم انفاقها عبر وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية، باحترام كامل لقواعد الاتحاد الأوروبي وتحت اشراف صارم من قبله. وفي هذا المجال، فإننا نرحب، لا بل نطالب الإتحاد الأوروبي باجراء تقييم كامل لهذه البرامج.

 

ثالثا: في ما يتعلق بعرض مشروع السيد عمر حرفوش في طرابلس، ومزاعمه حول علاقة مزعومة للرئيس الحريري باعتماده أو رفضه، فإن الرئيس الحريري استقبل السيد حرفوش من ضمن وفد فرنسي، قدم عرضا للتكنولوجيا المعتمدة في اطار المشروع. وقد شجع الرئيس الحريري الوفد الزائر على التقدم بعرض لبلدية طرابلس، حسب الأصول المرعية الإجراء. إلا أن بلدية طرابلس أفادت لاحقا أنها أبلغت السيد حرفوش بانها في صدد إعداد دفتر شروط وتنظيم مناقصة وان السيد حرفوش رفض المشاركة في مناقصة وأصر على عقد بالتراضي، وهو ما تمنعه الأصول والقوانين مرعية الإجراء. وبالتالي، فإن المكتب الإعلامي للرئيس الحريري ينفي نفيا قاطعا أن يكون له أي علاقة بما آل إليه العرض المقدم من قبل السيد حرفوش لمعالجة النفايات في طرابلس.

 

رابعا: في ما يتعلق بمزاعم السيد حرفوش حول تضخيم الكلفة المفترضة لمشاريع اقامة محرقة نفايات في طرابلس، يؤكد المكتب الإعلامي للرئيس الحريري أن هذه من بين أفكار أولية تم تداولها، ولم تصل حتى إلى مرحلة دراسة الكلفة لها، وبالتالي فإن الأرقام التي نسبت للسيد عمر حرفوش لا وجود لها إلا بمخيلته.

 

وهو ما اقتضى التوضيح.

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