تسليم وتسلم في وزارة المهجرين: عطالله: يجب على الجميع إنقاذ البلد... غادة شريم: أتمنّى أن أكون آخر وزيرة للمهجّرين

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أكد وزير المهجرين السابق غسان عطالله أنه "يجب على الجميع إنقاذ البلد، وكلن يعني كلن تحت القانون".

وقال عطالله خلال التسليم والتسلم في وزارة المهجرين: "قمت بأمور تخفف المصاريف على الدولة، وعلى الوزيرة الجديدة أن تدافع بشراسة أكبر عن حقوق الناس وأن تخفف أكثر من موازنة الوزارة".

من جهتها، قالت وزيرة المهجرين غادة شريم: "أتمنّى أن أكون آخر وزيرة للمهجّرين لإغلاق صفحة أليمة من تاريخ لبنان"، لافتة الى أن "البلد اليوم يمر في حالة اقتصادية خانقة والناس بحاجة الى مساعدة ومن واجبنا الوقوف الى جانبهم".

وأكدت شريم اننا "من الشعب وسنعمل للشعب".