جولة صباحية مفاجئة لوزير الداخلية!

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فاجأ وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي الضباط والموظفين بجولة عند الثامنة من صباح اليوم بعدما حضر الى الوزارة عند السابعة والثلث حيث أعطى أوامره بالتزام دوام ساعات العمل من الثامنة وحتى الثالثة والنصف من بعد الظهر تحت طائلة المساءلة الادارية والمسلكية.



وقد تفقد فهمي المديرية العامة للاحوال الشخصية والمديرية الادارية المشتركة واطلع من المدير العام للاحوال الشخصية العميد الياس الخوري على مجريات سير العمل في الدوائر التابعة لهما وحركة التطور التي تحصل في المديريتين.



كما زار مشغل بطاقة الهوية التابع لمديرية الاحوال الشخصية مستطلعا كيفية اصدار البطاقات.



وأعطى وزير الداخلية توجيهاته بـ "ضرورة إنجاز البطاقات بالسرعة الممكنة تسهيلا لأمور المواطنين"، مؤكدا أن "مشروع المكننة يسلك طريقه نحو التنفيذ مواكبة للتحديث وتسهيلا لسير صدور إخراجات القيد والوثائق والمعاملات".