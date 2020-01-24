"موارنة من أجل لبنان" في كفرحي تحضيرا لعيد مار يوحنا مارون

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زار وفد من "تجمّع موارنة من أجل لبنان" برئاسة المحامي بول يوسف كنعان ومشاركة الامين العام للتجمع ريمون عازار راعي أبرشية البترون المارونية المطران منير خير الله في دير ما يوحنا مارون في كفرحي، حيث وضعه في صورة رزنامة النشاطات الوطنية والاجتماعية والتربوية في ما يختص بالمدارس والجامعات التي يقوم بها، واطلع منه على ما تقوم به المطرانية من خطوات تجاه أهل الرعية في الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعاني منها لبنان.

كما وضع الوفد المطران خير الله في صورة التحضيرات الجارية للاحتفال السنوي بعيد مار يوحنا مارون، والذي يقام في كفرحي كتقليد سنوي، برئاسة راعي الأبرشية، ويصادف هذا العام الإثنين في الثاني من حزيران 2020 .

اللقاء حضره النائب العام للأبرشية الأب بيار طانيوس والقيم العام للأبرشية الأب انطون نوهرا. وقد استبقى خير الله الوفد الى مائدة الغداء.