التيار في "يوم اوستراليا" يُكرّم الابداع اللبناني ويتبرّع لخدمات إطفاء الحرائق في الأرياف

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يحتفل الأستراليون بعيدهم الوطني "يوم اوستراليا" في الـ٢٦ من كانون الثاني من كل عام.

يجتمع سكان استراليا في هذا النهار مستحضرين الماضي حين استوطن المهاجرين الأوائل البلاد وعملوا جاهدين ببنائها وجعلها دولة حديثة يسهل العيش فيها، من أهمّهم المهاجر اللبناني الذي ساهم بشكل كبير بهذه النهضة والعمران.

كعادته ينظم التيار الوطني الحر في سيدني احتفالاً يُكرَّم خلاله كلّ من وضع بصمة إبداع على أرض هذه البلاد وأغناها من أبناء الجالية اللبنانية.

ويتفرّد التيار الوطني الحرّ اوستراليا UALM بحقوق الاحتفال بهذه المناسبة في كلّ عام منذ ٢٢ سنة حيث يتمّ تسليط الضوء على المغترب اللبناني المتميّز والكفوء في شتّى المجالات.

قدّم الحفل أمين سر هيئة سدني السيد جورج الضهر.

توزّعت شهادات التقدير في "يوم استراليا ٢٠٢٠”على الشكل التالي:

- السيد جورج مخايل عن فئة إدارة الأعمال والمعروف بأعماله الخيّرة في المجتمع، سرد في كلمته قصته مع النجاح في الاغتراب عرّفت عنه الآنسة انطونيا شاهين.

- الدكتور مصطفى علم الدين نقيب الاطباء اللبنانيين في استراليا عرّفت عنه مسؤولة العلاقات العامة في هيئة سدني الإعلامية ندى فريد.

- الممثل الشاب جوليان مارون عن فئة الفنون، عرّف عنه مساعد أمين الصندوق في هيئة سدني السيد مارون صالح.

- ومن ولاية فيكتوريا السيد اندرو بتروني الباحث في تاريخ الهجرة اللبنانية الى أستراليا، عرّف عنه السيد سالم حداد من هيئة ملبورن.

حضر الحفل:

- السيدة جولي اوينز، عضو البرلمان عن Parramatta ونائب رئيس اللجنة الدائمة المعنية بالاعتمادات والإدارة ونائب رئيس اللجنة الدائمة المعنية بالضرائب والإيرادات.

- السيدة جودي مكاي، زعيمة المعارضة في نيو ساوث ويلز وعضو البرلمان عن ستراتفيلد ووزيرة الظل للتعددية الثقافية.

- السيدة جوليا فين، عضو البرلمان عن جرانفيل ووزيرة الظل لمقدمي الرعاية ووزيرة الظل لحماية المستهلك.

- السيد جهاد ديب، عضو البرلمان عن لاكمبا ووزير التعليم وشؤون قضايا الاحداث، ووزير للمهارات ووزير الشباب في حكومة الظل.

- سعادة القنصل السيد شربل معكرون قنصل لبنان العام في سيدني.

- المونسنيور مرسلينو يوسف ممثلًا صاحب السيادة المطران انطوان شربل طربيه راعي أبرشية اوستراليا ونيو زيلند المارونية.

- الأب شربل عبود رئيس دير مار شربل.

-الأب طوني موسى مسؤول الاعلام والعلاقات العامة في دير مار شربل.

- السيد اراش بوردبار سفير يوم اوستراليا لعام ٢٠٢٠.

- السيد فيليب رودوك رئيس بلدية Hornsby shire.

- السيد علي كرنيب، نائب رئيس البلدية ممثلاً السيدة ويندي وولر عمدة مدينة ليفربول.

- السيد بلال الحايك عضو مجلس بلدية كانتربري-بانكستاون ممثلاً رئيس البلدية السيد خال عصفور.

- السيدة راشيل حريقه عضو مجلس بلدية كانتربري-بانكستاون.

- السيد طوني مارون العمدة الفخري.

- المراقب داريل جومسون، قائد شرطة منطقة كمبرلاند في نيو ساوث ويلز.

- الشرطي رولاند داغر، من وحدة الاشتباك وجرائم الكراهية وقائد مكافحة الإرهاب في شرطة نيو ساوث ويلز.

- المفتش بول ماكغراث منسق منطقة SI للتعلم والتطوير في منطقة كمبرلند.

- ممثلين عن حركة الاستقلال، حركة أمل، الكتائب اللبنانية، تيار المردة.

- السيد محمد شمص عضو جمعية المشاريع الإسلامية الخيرية.

- المجلس الماروني في استراليا.

- المجلس الكاثوليكي الماروني.

- الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم.

- جمعية التراث والشعر.

- غرفة التجارة اللبنانية في استراليا.

- الجمعية المسيحية اللبنانية الأسترالية.

- رابطة احياء التراث العربي الأسترالي.

- المجلس الوطني اللبناني الأسترالي.

- مجلس الجالية اللبنانية.

- جمعية بنت جبيل.

- السيد طوني طوق، ممثل المجلس الوطني في التيار الوطني عن قارة أستراليا.

- السيد شربل راضي، المنسق الفدرالي في التيار الوطني الحر استراليا (UALM).

- السيدة كلودين منصور جرمانوس، نائب المنسق الفدرالي في التيار الوطني الحر استراليا (UALM).

- السيد روبير بخعازي أمين السر الفدرالي في التيار الوطني الحر (UALM).

- السيد شربل ديب منسق التيار الوطني الحر- سيدني.

- ممثلين عن وكالات الإعلام والصحف اللبنانية والراديو: الوكالة الوطنية - النهار - الأنوار - التلغراف - المستقبل - الغربة - س بي س - صوت الغد - 2ME.



وحشد من كوادر ومحبي التيار الوطني الحر في أستراليا (UALM).

كما اعتذر كلّ من رئيس الحكومة الفدرالية سكوت موريسون ورئيسة حكومة نيو ساوث وايلز السيدة كلادس بيريجيكليان عن الحضور لالتزامات مسبقة وأرسلوا أطيب التمنيات لهذا الحفل.

بعد النشيد الوطني الاسترالي وقف الجميع دقيقة صمت احتراماً لضحايا حريق استراليا.

افتتح الحفل رئيس بلدية كامبرلاند السيد ستيف كريستو وبعدها كانت كلمة ألقتها نائب الرئيس الفدرالي في التيار السيدة كلودين منصور جرمانوس تحدّثت فيها عن معنى وأهمية "يوم أستراليا" تلتها كلمة ترحيبية لمنسق التيار في سيدني السيد شربل ديب.

بعد الكلمات سلَّمَ منسق التيار الوطني الحر في هيئة سدني السيد شربل ديب الـ"Australia Day Pin" لسفير "يوم أستراليا " السيد اراش بوردبار الذي ألقى كلمة بالمناسبة، وإنضم إليهما على المسرح كل من السيد طوني طوق، السيد شربل راضي لتسليم شهادات التقدير للمكرّمين.

قُبيل نهاية الحفل قدّمت أمينة صندوق التيار الوطني الحرّ السيدة لور شاهين شيكاً بقيمة خمسة آلاف دولار لمؤسسة خدمات إطفاء الحرائق في الأرياف (NSW Rural fires Services) وألقى ممثل المؤسسة كلمة شكر فيها التيار على هذه اللفتة المميزة.