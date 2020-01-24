أسرار الصحف ليوم الجمعة 24 كانون الثاني 2020

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البناء

كواليس

قالت مصادر عراقية إن لقاء الرئيس الأميركي بالرئيس العراقي على هامش مؤتمر دافوس يكشف الخطة الأميركية بمواجهة القرار البرلماني والحكومي بإخراج الأميركيين عبر اللعب بالورقة الكردية وصولاً ربما للتلويح بدعم الانفصال مقابل معاهدة عسكرية بين الإقليم الكردي والأميركيين.

خفايا

توقفت مصادر وزارية أمام صدور بيان الاتحاد الأوروبي المرحِّب بالحكومة الجديدة وبيان الأمين العام للأمم المتحدة، وبالمقابل غياب بيانات من الحكومات الأوروبية والفرنسية خصوصاً، وكذلك العربية، وقالت إن الأيام القليلة المقبلة سترسم صورة المشهد الدولي والإقليمي في التعامل مع الحكومة.

اللواء

همس

تردّد أن مرجعاً رئاسياً قبل على مضض وزيرة طرحت عليه، وزكاها قطب اكاديمي، تربطه صلة بهذا المرجع.

لغز

بات بحكم المؤكّد أن تثبيت سعر الدولار على سعر الألفين أشبه بمعجزة، مُستبعَدة التحقق.

الجمهورية

يجاهر تيار بارز على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه نفذ ما خطط له في تأليف الحكومة.

كشف دبلوماسي غربي أنه تلقى طلباً مقروناً بالتمني لإعطاء الحكومة شهراً ونصف الشهر بعد البت بالبيان الوزاري لمحاسبة الحكومة الجديدة.

أظهر تصريح سفيرة أوروبية بعد لقائها مسؤولاً لبنانياً أن الحديث عن مراسلات سابقة مع بلادها للبحث عن مصير ملف بالغ الخطورة هو مجرد خبر لم يخرج من لبنان.