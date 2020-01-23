حمدان لريا الحسن: ان الجيش اللبناني بقيادته سيبقى الحامي للوحدة الوطنية اللبنانية ورغم نفاقكم الفتنوي

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كتب العميد مصطفى حمدان امين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون على مواقع التواصل الاجتماعي: ان تطاول ريا الحسن بأسلوب وضيع على قيادة الجيش اللبناني بشخص قائدها العماد جوزيف عون، نضعه في خانة التآمر على الامن الوطني اللبناني وهي تتحمل المسؤولية كاملة عما جرى من تخريب في الاملاك العامة والخاصة، وتتحمل دم جميع الذين أصيبوا من المواطنين ونكّل بهم بعد اعتقالهم في المظاهرات.

وهي اليوم بسخافة وتفاهة تعطي ايحاءات مشبوهة ومغلوطة تشكك بالدور الوطني لجيشنا اللبناني وعليها تحمل مسؤولية ما تقوله امام القضاء، ويعتبر ما صرحت به عن مضمون مكالمة هاتفية مع قائد الجيش إخباراً للنيابة العامة التمييزية وهو اتهام مباشر لقائد الجيش بالتهرب من القيام بواجباته بمؤازرة قوى الامن الداخلي.

وختاماً نوضح للرأي العام اللبناني ان هذا الحقد البغيض الذي سمعناه اليوم من وزيرة سابقة تدعى ريا الحسن هو نتيجة ذهاب اوهامها واحلامها مع الريح في ان تكون رئيسة الوزراء بعد ان ينجح تصاعد الاضطرابات والمظاهرات في تعثّر تأليف الوزارة من قبل دولة الرئيس حسان دياب .

لريا الحسن نقول ان الجيش اللبناني بقيادته سيبقى الحامي للوحدة الوطنية اللبنانية ورغم نفاقكم الفتنوي السياسي الذي تتحملون وحدكم مأساة اخذ البلاد الى هذه الهاوية التي وصل اليها وطننا لبنان.