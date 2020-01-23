رئيس التفتيش المركزي : اعتماد مؤشرات لقياس وتقييم الاداء الاداري يؤمّن للمواطن جودة الخدمة العامة...

وبما ان تحسين أداء الادارة العامة من أجل تأمين الخدمات الاساسية للمواطنين بأفضل جودة وأقل كلفة ممكنة هو من أولويات التفتيش المركزي، وبما أن تطوير الادارة العامة يُعيد ثقة المواطنين والمجتمع الدولي بمؤسسات الدولة، لذلك طلب رئيس التفتيش المركزي، خلال الاجتماع، من ممثلي Expertise France المساعدة في إعداد مؤشرات لقياس وتقييم

أداء القيادات العليا في الادارة العامة وتحليلها تصويبا لما لهم من دور أساسي في مكافحة الفساد في إداراتهم وتحقيق الاصلاح المنشود.