تمني القوى الأمنية من الصحفيين الميدانيين

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أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في بيانٍ، انه "لاحظت المديرية بأن عدداً من مراسلي وسائل الإعلام يقومون بتغطية التظاهرات والاحتجاجات المطلبية، وهم غير مزوّدين بسترات تُعرِّف عن مهنتهم، كالسترة أو الخوذة الواقية المدوّن عليهما عبارة "صحافة" أو "PRESS"، أو غير مزوّدين بما يحميهم ويقيهم من الحجارة ولا سيّما عند حصول أعمال شغب".

وتمنت المديرية، من "الصحفيين الميدانيين في وسائل الإعلام (مراسلين ومصوّرين، وتقنيين...) ارتداء ما يحدد مهنتهم، ويُفضّل أن يكون من الجهتين الأمامية والخلفية، حفاظاً على سلامتهم".