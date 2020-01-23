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كيف علقت السفارة الفرنسية على خطوة تشكيل الحكومة اللبنانية؟

23
JANUARY
2020
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 وزعت السفارة الفرنسية بيانا لوزارة خارجيتها، جاء فيه: "تم تشكيل حكومة لبنانية جديدة سيكون دورها الأساسي الاستجابة للمطالب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي عبر عنها اللبنانيون منذ 17 تشرين الأول الماضي، ومواجهة الأزمة العميقة التي يمر بها لبنان".

أضافت الخارجية الفرنسية: "يتطلب الوضع الصعب، الذي يمر به لبنان، أن تعطي حكومته الجديدة الأولوية لتدابير طارئة قادرة على استعادة الثقة. وأشار شركاء لبنان خلال اجتماع مجموعة الدعم الدولية في باريس في 11 كانون الأول 2019، الى انه سيكون من الضروري إجراء إصلاحات عميقة وطموحة، لا سيما في ما يتعلق بالشفافية الاقتصادية والاستدامة الاقتصادية والمالية، ومكافحة الفساد واستقلالية القضاء، ولكي تكون فعالة، يجدر بهذه الحكومة ضمان التزام كل الجهات الفاعلة المعنية والعمل بروح من المسؤولية. لقد حان الوقت لجميع المسؤولين اللبنانيين العمل بشكل جماعي، وبما يحقق مصلحة جميع اللبنانيين".

وختمت: "على هذا الأساس، فإن فرنسا على استعداد لدعم السلطات اللبنانية في تنفيذ الإصلاحات اللازمة، وستبذل قصارى جهدها لمساعدة لبنان على الخروج من أزمته. كما تؤكد مجددا تمسكها بسيادة لبنان واستقراره وأمنه، وبضرورة النأي بالنفس عن الأزمات الراهنة في سياق التوترات الإقليمية. وتقف فرنسا، كما فعلت دائما، إلى جانب اللبنانيين".

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