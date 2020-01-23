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عازار: المستندات المذكورة هي ملف ما زال في عهدة القضاء وتحديداً في شورى الدولة ولم يتم البت به بعد

23
JANUARY
2020
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صدر عن المكتب الاعلامي للنائب روجيه عازار البيان التالي:

من ضمن حملة مشبوهة بدأت منذ فترة، ورد على شاشة MTV في 22 كانون الثاني 2020 تحليلات صحافية وصلت الى حد إصدار أحكام متعلقة بمستندات عائدة لشركة كاستل ماري وهي شركة مساهمة لبنانية يملك فيها النائب عازار حصة فيها وليست ملكه.


ويهمنا ان نوضح مرة جديدة ان المستندات المذكورة هي ملف ما زال في عهدة القضاء وتحديداً في شورى الدولة ولم يتم البت به بعد، وقبل إصدار أي حكم قضائي نعتبر ان إثارة هذا الملف ليس إلا استهدافاً بالسياسة لعازار وللخط الذي ينتمي إليه.


ويؤكد المكتب الاعلامي مجددا ان عازار كان وسيبقى تحت سقف القانون وانه يحتفظ بكامل حقوقه تجاه كل من اعدّ أو ساهم أو شارك في نشر أخبار او معلومات مشوّهة وفي إصدار أحكام في الاعلام قبل صدور اي حكم قضائي.

 

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