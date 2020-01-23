تسلم وتسليم في وزارة الداخلية، الحسن: تعامل الوزارة مع التحركات جنّب اراقة الدماء... فهمي: لن اسمح بالاعتداء على القوى الامنية

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أعلنت وزيرة الداخلية ريا الحسن في خلال التسليم والتسلم في وزارة الداخلية ان تعامل الوزارة مع التحركات الاحتجاجية جنّب البلاد اراقة الدماء والزمن كفيل بان يثبت ذلك، لافتا الى أن القوى الامنية قامت بواجباتها لحماية امن المتظاهرين والمؤسسات والمرافق العامة .

من جهته، شدد وزير الداخلية محمد فهمي على أن قوى الامن لن تعتدي على أحد وستبذل كل جهد ممكن لحماية حق التعبير وحقوق الانسان، مؤكدا العمل على احالة اي مخالفة في حال حصولها الى المعنيين ولن يسمح بالاعتداء على القوى الامنية .

وقال:"سابقى على مسافة واحدة من الجميع من خلال تطبيق القوانين ".