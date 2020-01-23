المكتب الإعلامي للوزير باسيل: رغم أن الدعوة رسمية، قام بالزيارة الى دافوس على نفقته الخاصة بصورة كاملة ولم يكلّف المالية العامة قرشا واحدا

A + A -

‏‏صدر عن المكتب الإعلامي للوزير جبران باسيل البيان الآتي :

أوردت صحيفة لوريون لوجور في عددها اليوم أن وزير الخارجية والمغتربين السابق جبران باسيل سافر إلى دافوس على حساب الخزينة.

يهم المكتب الإعلامي للوزير باسيل أن يوضح الآتي

الوزير باسيل تلقى دعوة رسمية وقرر تلبيتها حين كان وزيرا للخارجية كما ان ن‏فخامة رئيس الجمهورية‏ كلّفه تمثيله بهذه المناسبة .

‏على الرغم من ذلك قام بالزيارة على نفقته الخاصة بصورة كاملة ولم يكلّف المالية العامة قرشا واحدا، ولكنّ الصحيفة المذكورة وفي سياق الحملة المكشوفة ضد الوزير باسيل‏أوردت معطيات منافية للحقيقة وساهمت ‏في حملة الشائعات التي تتنقالها وسائل التواصل الإجتماعي من دون أن يكون لها أساس من الصحة.

‏انه من المؤسف حقا أن تحل الشائعة مكان الحقيقة وأن تصبح وظيفة بعض الإعلام الترويج للشائعة بدل أن تكون رسالته بث الحقيقة للرأي العام.