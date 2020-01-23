تسليم وتسلم في "العدل": سرحان: عملنا على تنقية الجسم القضائي...نجم: شفافية القضاء أساس للاستقرار

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أكد الوزير السابق ألبرت سرحان خلال التسليم والتسلم في وزارة العدل أنها المرة الأولى التي تتسلم سيدة وزارة العدل.

وقال: "إن وزارة العدل أم الوزارات كونها على تماس مباشر وغير مباشر مع المرافق العامة بالاضافة إلى مشاركتها في التشريع".

وأكد أن مكافحة الفساد كانت من صلب مهامهم في وزارة العدل وكانت مهمته حث القضاة على اعطاء أهمية كبرى لملفات الفساد.

وشدد على أنه عمل على تنقية الجسم القضائي قدر الإمكان وكانت مهمته ملاحقة قضايا الفساد.

أما الوزيرة ماري كلود نجم ، فاعتبرت أن الثقة تبنى بالاستقرار وشفافية القضاء أساسية للاستقرار.

وقالت: "استقلالية القضاء من الأهداف الأساسية للحكومة وسأعمل كل ما يلزم لتعزيزها".