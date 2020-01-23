وزير الاقتصاد الجديد خلال التسليم والتسلم: لإعطائنا فترة سماح مدتها 100 يوم ومحاسبتنا من بعدها

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اعتبر وزير الاقتصاد السابق منصور بطيش أن هذه الوزارة على تماس مباشر مع المواطنين متمنيا للوزير الجديد التوفيق.

أكد وزير الاقتصاد الجديد راوول نعمة "أننا سنواجه الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية الحالية بالتعاون مع الجميع وبكل الامكانيات المتاحة وبسرعة معتبرا أن كلفة التأخير كبيرة.

وقال خلال التسليم والتسلم في وزارة الاقتصاد والتجارة قال: هدفنا تأمين الحاجات الاساسية للبنانيين ومعالجة القضايا الملحة مشيرا الى وجوب العمل وتطبيق خطة اقتصادية متكاملة لبناء اقتصاد منتج ومستدام.

ودعا الحراك "لإعطائنا فترة سماح مدتها 100 يوم ومحاسبتنا من بعدها على الإنجازات التي قمنا بها أو لم نقم بها".