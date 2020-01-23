الثلوج تُلامس الـ 600 متر غداً!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس يوم غد الجمعة، غائما اجمالا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وأمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا خلال الفترة الصباحية مع برق ورعد ورياح شديدة تقارب الـ65 كلم/ساعة، يرتفع معها موج البحر الى 3 أمتار، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 600 متر وما دون ذلك، في المناطق الداخلية والشمالية، يستقر الطقس تدريجيا بدءا من بعد الظهر، فيتحول الى غائم جزئيا فقليل الغيوم كما تحل موجات من الصقيع التي تؤدي الى تكون الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو عن 800 متر خلال فترات الليل.

الحالة العامة: طقس مستقر نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى بعد ظهر اليوم، حيث يتأثر تدريجيا بمنخفض جوي شديد البرودة، ويحمل معه أمطارا وثلوجا ورياحا شديدة ويستمر حتى بعد ظهر يوم غد الجمعة حيث ينحسر تدريجيا.

الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئيا مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة نهارا يتحول تدريجيا عند الظهر الى غائم مع ضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها ليلا، وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح قوية تقارب الـ65 كلم/س، يرتفع معها موج البحر، وتتساقط حبات من البرد مع تحذير من تشكل السيول وانجرافات التربة ليل الخميس/الجمعة بسبب غزارة الامطار، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 900 متر وما دون ذلك في المناطق الشمالية والداخلية.

الجمعة: غائم إجمالا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وأمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا خلال الفترة الصباحية مع برق ورعد ورياح شديدة تقارب الـ65 كلم/ساعة، يرتفع معها موج البحر الى 3 أمتار، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 600 متر وما دون ذلك، في المناطق الداخلية والشمالية، يستقر الطقس تدريجا بدءا من بعد الظهر، فيتحول الى غائم جزئيًا فقليل الغيوم كما تحل موجات من الصقيع التي تؤدي الى تكون الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو عن 800 متر خلال فترات الليل.

السبت: قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وبقاء التحذير من تشكل الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية التي تعلو عن 900 متر خلال ساعات الصباح الأولى والليل.

درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 6 الى 15 درجة، في الجبال من -2 الى 8 درجات وفي البقاع من -1 الى 10 درجات.

كمية المتساقطات

المنطقة خلال 24 ساعة السنة الماضية المتراكم لغاية اليوم المعدل لغاية اليوم

بيروت 0,2 ملم 597,8 ملم 722,2 ملم 464 ملم

طرابلس 0,3 ملم 805,2 ملم 615,9 ملم 470 ملم

زحلة 0 ملم 589,1 ملم 433,6 ملم 315 ملم

الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة، سرعتها من 20 الى 40 كم/س وتشتد ليلا لتصل الى 70 كلم/ساعة.

الانقشاع: متوسط على الساحل، سيء على المرتفعات بسبب الضباب وخلال فترة غزارة الأمطار خلال الليل.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و75%

حال البحر: منخفض ارتفاع الموج الى مائج ليلا. حرارة سطح الماء: 17°م.

الضغط الجوي: 764 ملم زئبق

ساعة شروق الشمس: 6,41 ساعة غروب الشمس: 16,59