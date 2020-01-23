روسيّان يخطفان مواطن لبناني من امام منزله!

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أعلنت المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، في بيان، بتاريخ 16/1/2020 أقدم مجهولان على خطف المواطن: – م. ن. (مواليد عام 1974) من أمام منزله في بلدة دير قوبل-عاليه بعد صعقه كهربائياً، واقتاداه الى جهةٍ مجهولة، على متن سيارته نوع شيفروليه suburban)).

على الأثر باشرت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية للعمل على كشف مصيره وتحريره وتوقيف المتورطين.

من خلال المتابعة الميدانية، عثرت إحدى دوريات الشعبة على سيارته على بعد /250/ متراً من منزله.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة التي قامت بها الشعبة، تمكنت -خلال ساعات قليلة- من تحديد هويتي المشتبه بهما، وتبيّن انهما من الجنسيّة الروسية، وهما:أ. ف. (مواليد 1981) ف. ك. (مواليد 1971).

فجر تاريخ 17/01/2020، وبعد تحديد مكان احتجاز المخطوف في داخل شقة من أحد المجمعات السكنية في محلة سوق الغرب، ونتيجةً لخطة محكمة، نفّذت قوة خاصة في الشعبة مداهمات متزامنة بين منطقتي الحمرا وسوق الغرب، أسفرت عن توقيف المتورطَين، وتحرير المخطوف من دون تعريض حياته للخطر.

جرى ضبط السيارة المستعملة في عملية الخطف، وهي من نوع هيونداي (سولاريس)، وبتفتيشها عُثر بداخلها على سكين، جهاز صعق كهربائي، قفازين، قناع قماشي، وشريط لاصق.

بالتحقيق معهما اعترفا بما نسب اليهما لجهة تورطهما بعملية الخطف بهدف الحصول على فدية مالية.

أودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختص.