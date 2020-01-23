تسليم وتسلم في وزارة الصحة

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أكّد وزير الصّحة السابق جميل جبق خلال التسليم والتسلم في الوزارة أن "إمكانيات الوزارة ضعيفة وموازنتها قليلة وأنوه بنقابة المستشفيات الخاصة الشريك الأساس الذي كان يتعاون معنا وأشكرها على وقوفها معنا على الرغم من الأوضاع الصعبة".

وشكر "نقابة مستوردي الأدوية التي ما زلت تمدنا بالأدوية كما أشكر نقابة الصيادلة وما أنجزناه هو لصالح الشعب اللبناني".

أضاف: "قلت إنني لن أسمح لأي مواطن أن يموت على باب المستشفى وهذا ما حصل.على الرغم من المشاكل الصعبة قمنا ببصمة لأول مرة في تاريخ لبنان وتمكنا من تأمين سرير لكل مريض".

أما الوزير الجديد محمد حسن فقال: "صحة المواطن والوطن عنوان المرحلة المقبلة وسنتعاون من أجل ذلك ونمر بظروف صعبة وهذا إمتحان للجميع. نعمل بمرفق حيوي وصحة المواطن مسؤولية وعليه نريد أن نحافظ على بياض مهنتنا وأخلاقنا".