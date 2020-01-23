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عناوين الصحف ليوم الخميس 23 كانون الثاني 2020

23
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البناء: السعودية تعلن الانفتاح على مشاريع الوساطات للحوار مع إيران… بعد انفتاحها على سورية دياب أول يوم حكومة: للسكن في السراي والتسلّم والتسليم سريعاً… واليوم دبلوماسيّ جنبلاط منفتح… والحريري ينتظر… والاتحاد الأوروبيّ يفتح الباب… والشغب يوم آخر

 

 

 

اللواء: حكومة «الغطاء المفقود» تسابق الإستحقاقات والخيارات الصعبة
بومبيو لمواجهة حزب الله.. والبيان الوزاري يلامس هواجس الحراك.. وأزمة دولار في السوق السوداء؟

 

 

 

الأخبار: صراع «الأحمَدَين» على بيروت
 أميركا تهدّد لبنان: انتظروا أزمة مالية رهيبة

 

 

 

النهار: تصعيد خطير للشغب في استقبال حكومة دياب

 

 

 


الجمهورية: الحكومة في السراي والشارع للمحتجين

 

 


الديار: «الشغب» يرافق الانطلاقة الحكومية وحزب الله مع رئيس الحكومة طالما «عنده ركاب»
دياب لا يريد «تصفية» حساب مع الحريرية السياسية ولن يكرر «عقدة نقص» ميقاتي
انقسام «المطرودين» من «جنة» السلطة وتعدد الولاءات الخارجية يضعف المعارضة

 

 


نداء الوطن: مرور النواب بحماية الجيش... والأمن الداخلي عند مداخل ساحة النجمة
نحو الثقة... "الطريق البحرية" سالكة وآمنة!

 

 

 


The daily star: Diab vows to work to avert ‘disaster,’ rules out bickering

 

 

 

?L’orient le jour: Un gouvernement, quelques bonnes têtes, et après

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