أسرار الصحف ليوم الخميس 23 كانون الثاني 2020

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اللواء: أسرار



همس

كشف مصدر مالي دولي ان لا حماس لدى المؤسسات النقدية الدولية، بانتظار رؤية التجاوب العربي والدولي مع أداء الحكومة الجديدة!



غمز

يعتبر وزير سابق ان الطعنة الثانية جاءته من حليف، بعد الانتخابات النيابية، والسعي لإبعاده عن المجلس الجديد.



لغز

تحاول جهات غير لبنانية تكوين «داتا معلومات» حول تاريخ عدد من الوزراء الجدد.

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

توقفت مصادر وزارية أمام صدور بيان الاتحاد الأوروبي المرحِّب بالحكومة الجديدة وبيان الأمين العام للأمم المتحدة، وبالمقابل غياب بيانات من الحكومات الأوروبية والفرنسية خصوصاً، وكذلك العربية، وقالت إن الأيام القليلة المقبلة سترسم صورة المشهد الدولي والإقليمي في التعامل مع الحكومة.

كواليس

قالت مصادر عراقية إن لقاء الرئيس الأميركي بالرئيس العراقي على هامش مؤتمر دافوس يكشف الخطة الأميركية بمواجهة القرار البرلماني والحكومي بإخراج الأميركيين عبر اللعب بالورقة الكردية وصولاً ربما للتلويح بدعم الانفصال مقابل معاهدة عسكرية بين الإقليم الكردي والأميركيين.

الجمهورية: أسرر

سنوات لترميم الوضع

أبلغ أحد الخبراء الإقتصاديين مجموعة من مركز دراسات إقتصادية أن لبنان يحتاج الى ما بين 7 و9 سنوات لترميم الوضع الإقتصادي والنقدي.

إرسلان مقابل عون و"التيار"

توقفت جهات سياسية عدة من حصول الأمير طلال إرسلان على حقيبتين مقابل ستة حقائب لرئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر.

سيدة في السلطة التنفيذية

لاحظت أوساط سياسية أن وصول إحدى السيدات إلى السلطة التنفيذية من غير حصة أحد الأطراف كان وراءه وزير سابق.