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فلتكشف الآن لجنة خاصة في المصرف المركزي عن كل حسابات السياسيين. الوزير باسيل من دافوس: انقذوا لبنان!

23
JANUARY
2020
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 ناشد وزير خارجية لبنان السابق ورئيس تكتل "لبنان القوي" جبران باسيل قادة العالم يوم الأربعاء المساعدة في إنقاذ بلده كي لا يتحول إلى ”دولة فاشلة“ وسط أزمة مالية متصاعدة.

وقال باسيل في حديث لرويترز خلال المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس إن لبنان نموذج لتعايش يمكن أن يكون ”الترياق الحقيقي للإرهاب“ إذا حافظ على استقراره.

وأضاف ”إنه بلد نحتاج للحفاظ عليه كي يلعب ذلك الدور ويوسعه، لا أن نجعله يفشل ويصبح في مصاف الدول الفاشلة. هذا لن يساعد اللبنانيين. هذا لن يساعد أي بلد في المنطقة“.

ورفض باسيل الاتهامات ( إنه لا يمثل اللبنانيين ) ووصفها بأنها ”تعميم“ لتهم الفساد ضد النخبة في البلاد. وقال ”أنا شخصيا السياسي الوحيد في لبنان الذي كشف بيانات حسابه. لم يجرؤ أحد على فعل هذا“.

وأوضح أنه طلب من سويسرا والولايات المتحدة ودول أخرى المساعدة في الكشف عن تحويلات مالية تخص موظفين عموميين وشخصيات سياسية لبنانية ويحتمل أنها غير مشروعة، وذلك في إطار جهد أوسع لمكافحة الفساد.

وقال باسيل ”فلتكشف الآن لجنة خاصة في المصرف المركزي عن كل حسابات السياسيين والموظفين العموميين“.

Reuters
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