مخزومي: التعديات المتمادية على الأملاك العامة والخاصة مرفوضة تحت أي مسمى

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دان النائب فؤاد مخزومي أعمال الشغب التي تجري الآن في وسط بيروت، لافتا إلى أن "التعديات المتمادية على الأملاك العامة والخاصة هي أعمال مرفوضة تحت أي مسمى كانت". واعتبر أن "ما يحصل في وسط البلد هو محاولة للاساءة للثورة الشعبية السلمية التي انطلقت في 17 تشرين الاول ضد الفساد والفاسدين".

وقال: "إن طموح الشعب اللبناني هو استرداد الأموال المنهوبة وليس تخريب البلد، والقضاء على آمال اللبنانيين بنهضة جديدة تحافظ على مقدرات البلد لشبابه وشاباته". ودعا المحتجين إلى "الحفاظ على ثورتهم من أي محاولات لانتزاع مكتسباتهم وتضحياتهم خلال مئة يوم، وذلك بالتمسك بسلمية الحراك وحضاريته".