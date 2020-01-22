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توضيح من مصرف لبنان

22
JANUARY
2020
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اوضح مصرف لبنان، في بيان اليوم، انه اصدر "التعميم الوسيط رقم 539 في 17 كانون الثاني الحالي للمصارف والمؤسسات المالية والمؤسسات التي تتعاطى العمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية ويتعلق بتعديل القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ 30 - 03-2000 الخاص بالعمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية".

 

اضاف: "نظرا لأهمية هذا التعميم وفوائده على زبائن القطاع المصرفي والاقتصاد بشكل عام، يهم مصرف لبنان اطلاع الجمهور على ما يلي:

 

- سمح هذا التعميم لعملاء المصارف في لبنان وحاملي بطاقات الدفع (مثل VisaCard و MasterCard ) القيام بتحاويل مالية فورية (Instant Payment) عبر استخدام اجهزة الخليوي والتطبيقات المناسبة Applications وهذا ما لم يكن مسموحا به سابقا. وبالتالي بعد صدور هذا التعميم، اصبح بإمكان كل من لديه حساب مصرفي في لبنان او بطاقة مصرفية اجراء تحويل فوري وآمن للأموال الى أي شخص اخر لديه حساب مصرفي في لبنان او بطاقة مصرفية وبكلفة ضئيلة جدا حيث لا يتعدى سقف العمولة لهذه التحاويل الفورية نصف بالمئة (0.5% ) من قيمة التحويل. ومن خلال هذا التعميم يتمكن زبائن المصارف من استعمال التطبيقات المناسبة لإجراء التحاويل الفورية فيما بينهم او للدفع للتجار وأصحاب المهن الحرة.

 

- فرض التعميم سقوفا فقط على التحاويل الفورية التي تتم عبر اجهزة الخليوي حصرا وذلك تماشيا مع المعايير الدولية الخاصة بالامتثال ومكافحة تبييض الأموال.

 

- يساهم هذا التعميم من تخفيف استعمال الاوراق النقدية كوسيلة دفع كونه اضاف وسيلة دفع الكترونية آمنة وسريعة وتستوفي المعايير اللازمة".

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