بانو: الحكومة فرصة إصلاحية جدية قد تؤسس لمسيرة إنقاذية حقيقية

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غرد عضو "تكتل لبنان القوي" النائب انطوان بانو عبر حسابه على "تويتر": "أبصرت الحكومة النور... فرصة إصلاحية جدية قد تؤسس لمسيرة إنقاذية حقيقية. نتمنى أن تطوي معها مرحلة النكايات والسجالات التي شهدها وزراؤنا والتي دفع ثمنها وحده الشعب اللبناني، لنعبر إلى مرحلة الإنتاجية والشفافية والمسؤولية للنهوض بلبنان ومؤسساته".

وفي تغريدة ثانية، قال: "دعونا لا نطلق الرصاصة بتأليفها. دعونا لا نعلن وفاتها فور ولادتها. دعونا نمنحها فرصة لعلها تنجح. دعونا ننتظر صدور بيانها الوزاري. دعونا نقرأ ونشرح مشروعها الإنقاذي. عندئذ لنا ولكم القرار بمنحها الثقة أم لا. أن يأتي الإنقاذ متأخرا خير من ألا يأتي أبدا".