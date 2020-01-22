أبو زيد: نتمنى إعطاء فرصة للحكومة الجديدة لتخطّي الأزمات

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غرّد النائب السابق أمل أبو زيد عبر " تويتر " مهنئاً الحكومة الجديدة، وقال: "وأخيراً بعد ٣٣ يوماً على التكليف ولدت الحكومة التي تضم كفاءات واختصاصيين وأصدقاء في طليعتهم ابن جزين الصديق الوزير دميانوس قطار الذي سيحمل هموم البيئة والتنمية الادارية والوزير الصديق راوول نعمة الذي سيحمل همّ الاقتصاد في هذه الظروف الصعبة".



وأضاف: "إننا نبارك للبنان بهذه الحكومة الجديدة ونتمنى لها التوفيق في مهمتها الاساسية وهي التصدّي للازمة الاجتماعية والمالية والنقدية التي تعصف بالبلاد انطلاقاً من خطة عمل اقتصادية واضحة المعالم ومتفقاً عليها. ونتمنى أن يمنح الحراك والقوى السياسية على اختلافها فرصة واقعية لهذه الحكومة كي تتمكّن من مواجهة التحدّيات وتخطّي الازمات ".