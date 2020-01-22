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اللواء عثمان من دار الفتوى: القوى الأمنية لم تدخل الى داخل مسجد محمد الأمين

22
JANUARY
2020
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استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى بحضور أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين الكردي إمام مسجد محمد الأمين المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان الذي اطلع دريان على مجريات الأمور التي حصلت إمام مسجد محمد الأمين في وسط بيروت مساء يوم السبت الفائت.

 

واكد اللواء عثمان للمفتي دريان أن ما يشاع من انتهاك لحرمة المسجد عار عن الصحة والقوى الأمنية لم تدخل الى داخل المسجد وهي حريصة على دور العبادة وعلى أن لا تكون مكانا للاعتداء على قوى الأمن الداخلي، وشدد على أن قوى الأمن الداخلي كانت ولا تزال وستبقى في خدمة المواطنين والحفاظ على امنهم وسلامة تحركهم في كل المناطق اللبنانية، كما اكد على أن خروج المتظاهرين من المسجد تم بمواكبة قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع المعنيين بدار الفتوى بإشراف إمام المسجد.

 

واعلن إن المتظاهرين هم أبناؤنا ولو اخطأ البعض منهم.

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