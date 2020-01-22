مسؤول في حركة أمل يردّ على وئام وهاب!

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رد المسؤول الاعلامي لاقليم البقاع في حركة "امل" حمزة شرف في بيان على ما اعلنه الوزير السابق وئام وهاب حول تسمية الرئيس نبيه بري وزيرا حزبيا في الحكومة.



وجاء في بيان الرد: "لو كان الوزير الذي عناه وهاب حركيا ذلك بالتأكيد لن يكون تهمة انما قيمة مضافة لكفاءة الوزير، لكن للامانة وللحقيقة التي يتجاهلها وهاب نؤكد ان الوزير المعني وان عمل لفترة في ميدان العمل البلدي في البقاع الا انه ليس منضويا في صفوف الحركة والسيرة الذاتية له بحوزة الرئيس الدكتور حسان دياب الذي له وحده وللبنانيين ان يحكموا على كفاءة وتميز الوزير المعني بكلام وهاب".



اضاف البيان : "طالما ان وهاب يبدي خشيته وحرصه على المال العام، فالخشية تنضح بما غرد به فعلا ستكون دائما وابدا على المال الليبي وهو موضوع تطاوله".