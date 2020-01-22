بعد قرار نقابة الصرافين أمس.. كم بلغ سعر صرف الدولار؟

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سجّل سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء لدى الصرافين 2000 ليرة لبنانية للدولار الواحد. أمّا سعر الصرف الرسميّ فما زال 1515 ليرة لبنانية.

والجدير ذكره، أعلنت نقابة الصرافين في لبنان في بيان أمس أنه "نتيجة ما آلت إليه الأوضاع الأمنية والاقتصادية والمالية في البلاد والتي أدت إلى ارتفاع أسعار صرف الدولار النقدي في الأسواق تعدت إمكانية المواطن على تحملها، لا سيما ذوي الدخل المحدود.

وبعد سلسلة من المشاورات التي أجرتها النقابة مع السلطات المالية والرقابية المختصة في محاولة منها لتخفيض سعر الصرف آخرها بلقاء سعادة حاكم مصرف لبنان اليوم في 21/1/2020، قرر مجلس النقابة، بالتوافق مع سعادة الحاكم، إلى الإعلان عن سعر شراء الدولار الأميركي بألفي ليرة لبنانية كحد أقصى والتقيد به من قبل الصرافين المرخصين بدءا من صباح غدا الأربعاء 22/1/2020 تحت طائلة إلحاق العقوبات الإدارية والقانونية بالمخالفين من قبل السلطات المعنية".